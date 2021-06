Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nečakinja slavne plesalke in igralke Julianne Hough je na priljubljenem družbenem omrežju razkrila, da je njena teta nekoč spala z Leonardom DiCapriem.

Posteljne veščine igralca Leonarda DiCapria so bile izpostavljene na enem najbolj priljubljenih družbenih omrežij TikTok, ki ga uporabljalo precej mladi. Uporablja ga tudi najstniška nečakinja slavne plesalke in igralke Julianne Hough, Star, ki je v zadnjem videu razkrila, kaj ji je teta povedala o slavnem igralcu.

"Moja teta je spala z Leonardom DiCapriem. Menda ni prav dober v postelji," je delila v videu, ki pa ga je kasneje izbrisala. V opisu videa je sicer vztrajala, da ne laže, in da lahko vsak preveri njene besede.

Foto: Reuters

Pred dvema letoma razkrila, da je biseksualka

Hough in DiCaprio, ki Starinih besed za zdaj nista komentirala, nista nikoli javno potrdila, da sta se zapletla, so pa leta 2013 o tem namigovali številni ameriški tabloidi, ki so pisali, da bila zvezdnika precej intimna na glasbenem festivalu Coachella.

Šestinštiridesetletni zvezdnik je trenutno v zvezi s 23-letno igralko Camilo Morrone, Julianne pa se je lani razšla hokejistom Brooksom Laichom po treh letih zakona in naj bi bila trenutno samska. Pred dvema letoma je v intervjuju za revijo Women's Health razkrila, da je biseksualka.

