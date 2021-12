Noseča Jennifer Lawrence blestela na rdeči preprogi

31-letna igralka se je udeležila premiere svojega najnovejšega filma Don't Look Up, na kateri je blestela v dolgi, zlati obleki. Na rdeči preprogi ji je družbo delal soigralec v filmu Leonardo DiCaprio.

Jennifer Lawrence v filmu igra študentko astronomije, Leonardo DiCaprio pa njenega profesorja. Skupaj odkrijeta osupljiv komet ubijalec, ki kroži znotraj sončnega sistema. Težava je, da je na poti Zemlja, v katero bo skoraj zagotovo trčil. Foto: Guliverimage Jennifer Lawrence se je po rdeči preprogi sprehodila v bleščeči, zlati Diorjevi kreaciji, ki je poudarjala njen zaobljeni trebušček. Svoj videz je dopolnila s Tiffanyjevim nakitom in sijočim nasmehom, ki je razkrival njeno srečo ob pričakovanju naslednika.

Šlo je za premiero filma Don't Look Up, ki bo od božičnega večera na voljo Netflixovim naročnikom. Gre za ameriški satirični znanstvenofantastični film oziroma črno komedijo, v kateri igra igralska smetana.

Ob Jennifer Lawrence se v filmu pojavijo Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jonah Hill, Timothee Chalamet, Ariana Grande in druga zveneča imena. Jennifer in Leonardo nastopita v vlogi astronomov, ki poskušata človeštvo z medijsko turnejo opozoriti na bližajoči se komet, ki bo uničil Zemljo.

31-letna igralka s partnerjem Cookom Maroneyjem pričakuje prvega otroka. Čeprav je hvaležna in navdušena, da bo postala mama, o tej temi noče govoriti. "Če bi bila na večerji in bi nekdo rekel: 'O moj bog, otroka boš dobila', bi mu odvrnila: 'Ne morem govoriti o tem, pojdi stran od mene, ti psiho!' Vsak instinkt v mojem telesu želi zaščititi otrokovo zasebnost in tako bo do konca mojega življenja," je povedala.

Preberite še: