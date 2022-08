Opozarjal na podnebne spremembe, nato pa za letalsko gorivo potrošil celo bogastvo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnjih mesecih so vse glasnejša opozorila, da slavni in bogati kljub vse očitnejšim podnebnim spremembam še naprej brezbrižno uporabljajo zasebna letala, in to celo za smešno kratka potovanja.

Zasebno letalo režiserja Stevena Spielberga, ki je v preteklosti večkrat zaskrbljeno opozarjal na podnebne spremembe, je od junija na 16 poletih "pokurilo" za več kot sto tisoč evrov goriva, poroča New York Post in dodaja, da so te številke verjetno še višje, ker naj bi bilo poletov še več.

Kritiziral "ljudi, ki jim je vseeno za njihov vpliv na okolje"

Spielberg ni edini petičnež, ki rad potuje z lastnim letalom, se je pa tokrat na tnalu znašel, ker je v preteklosti javno opozarjal na podnebne spremembe. Med drugim je leta 2018 izjavil, da ga "globalno segrevanje straši" in da ne razume "ljudi, ki jim je vseeno za njihov vpliv na okolje".

"Ljudje se morajo tega zavedati in še danes ukrepati," je dejal in dodal, da bi morali vsi sprejeti svoj del odgovornosti pri varovanju okolja.

Medijskih poročil o svojih potratnih in neekoloških potovanjih tokrat še ni komentiral.

DiCaprio z letalom po nagrado za okoljevarstvene dosežke

V zadnjih tednih so sicer zaradi številnih potovanj z zasebnim letalom kritizirali tudi igralca Leonarda DiCapria, glasnega zagovornika varovanja okolja. DiCaprio si je v zadnjih nekaj letih privoščil kar nekaj zasebnih poletov, med drugim je leta 2016 iz Evrope v New York letel, da bi tam sprejel neko nagrado za svoja okoljevarstvena prizadevanja, nato pa odletel nazaj v Evropo na neki dobrodelen dogodek. Isto leto je z zasebnim letalom pripotoval tudi na Svetovni gospodarski forum v Davosu, kjer so mu izročili posebno nagrado za "dosežke v boju s podnebnimi spremembami".

