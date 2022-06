Raj za bogataše: tako hitrega nima še nihče #video

Pri Bombamrdierju trdijo, da bo čez tri leta global 8000 z največjo hitrostjo 623 vozlov (1.152 kilometrov na uro) in dosegom 14.800 kilometrov postal zasebno letalo z najdaljšim dosegom in najvišjo hitrostjo letenja. Za lažjo primerjavo – global 8000 bo tako lahko letel s hitrostjo 0,94 macha, največji Airbusov A380 lahko leti najhitreje z 0,90 macha.

S hitrostjo narašča tudi potreba po prestižu

Global 8000 ima 31,7-metrski razpon kril in lahko zaradi posebnih inovativnih kril, poimenovanih Smooth Flex Wing, lahko pristane ali Foto: Bombardier odleti z izredno kratkih pristajalnih stez. Ravno ta nova zasnova omogoča pilotu maksimalen nadzor in izboljšano stabilnost letala ne glede na hitrost.

En motor proizvajalca Passport ima kar 25.600 njutonmetrov potiska, posledično se global 8000 pohvali tudi z možnostjo letenja na visoki višini – do 15.600 metrov. "Letalo 8000 bi moralo biti manjše, a smo spoznali, da ne želimo iskati kompromisov. Zase smo narisali črto v pesku in zapisali hitrost, doseg in druge lastnosti," je ob razkritju razložil Mark Masluch, višji direktor komunikacij pri Bombardierju.

Polno razkošje za potnike

Pri tem zasebnem letalu ne gre le za podiranje rekordov, mora biti predvsem razkošno in ugajati najzahtevnejšim kupcem. Naročnik bo lahko izbiral med različnimi konfiguracijami potniške kabine. Sedeži bodo tako lahko ločeni, dodatno udobni, pred njimi bodo lahko televizije ali pa bo v potniški kabini tudi prostor za sestanke. Kupe se lahko odloči tudi za vgraditev spalnice, kopalnice in druge bombončke, kot so posebno ozvočenje in celo možnost internetne povezave. Celotna kabina je v grobem razdeljena na štiri dele, kot že omenjeno, se kupec individualno lahko odloči, kaj bo imel v teh štirih "sobah".

Global 8000 bo imel vgrajen tudi napreden filter zraka HEPA, zato naj bi bil obenem tudi letalo z najbolj čistim zrakom. Vstopna cena za to zasebno letalo se bo pričela pri 78 milijonih dolarjev (73 milijonov evrov), a glede na vse doplačljive opcije bo ta hitro narasla.

