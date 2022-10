Le dan po zaroki je "španska Kim Kardashian" izvedela za nezvestobo

Španska aristokratinja in starleta se je pohvalila z razkošnim zaročnim prstanom, 24 ur pozneje pa so v javnost prišle fotografije, na katerih se njen zaročenec poljublja z drugo žensko.

V Španiji te dni vsi govorijo o dramatičnem zapletu v ljubezenskem življenju Tamare Falco, španske aristokratinje in resničnostne zvezdnice, ki so ji nadeli vzdevek "španska Kim Kardashian". Je hči Carlosa Falca, markiza Griñona, in polsestra pevca Enriqueja Iglesiasa, s katerim imata isto mater, manekenko in novinarko Isabel Preysler.

40-letna Tamara se je pred kratkim zaročila s podjetnikom Íñigom Onievo in se ob tem na družbenih omrežjih pohvalila z zaročnim prstanom, vrednim 14.500 evrov, nato pa se je njena pravljica hitro končala. Le dan po zaroki je namreč v javnost prišel posnetek, ki je nastal letos poleti na festivalu Burning Man v ZDA in na katerem se je Onieva poljubljal z neko žensko.

Íñigo Onieva in Tamara Falco na dan, ko sta naznanila zaroko in preden se je njuna zveza končala. Foto: Profimedia

Onieva sicer trdi, da posnetek ni nastal letos, ampak leta 2019, ko še ni bil v zvezi s Tamaro Falco, ona pa ga je kljub temu nemudoma zapustila in z družbenih omrežij izbrisala objavo, v kateri je naznanila zaroko.

"Vse se zgodi z razlogom, sem pa hvaležna za raziskovalno delo medijev, saj sicer ne bi izvedela za to," je izjavila za španski tabloid Hola!.

Dejala je še, da nekdanjega zaročenca ne sovraži, da pa ji je žal za to, kakšne prioritete si je postavil v življenju.

