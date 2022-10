Kraljevi poznavalec: "Ljubezni lačen" princ Harry se oklepa Meghan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Princ Harry se žene Meghan Markle "oklepa kot rešilne bilke", je za Page Six izjavil Tom Bower, poznavalec razmerij v britanski kraljevi družini in avtor nove knjige o razkolu med Harryjem in Meghan ter preostalimi člani družine. "Izpolnjuje vse njegove pogoje, ki jih njegove bivše niso," je dodal.

38-letnega princa je Bower opisal kot "ljubezni lačnega moškega", ki sta ga v mladosti "ranila in pretresla" izguba matere, princese Diane, ter odnos med njo in njegovim očetom Charlesom, zdaj kraljem Karlom III.

Foto: Guliverimage/AP

"Travmatiziran je tako zaradi materine smrti kot zaradi tega, kako se je njegov oče obnašal do nje in tudi do Harryja, ko je bil še otrok," je zatrdil Bower.

Viharne odnose v Harryjevi družini, o katerih so mediji obširno in podrobno poročali, pa je dodobra izkoristila Meghan Markle, da je osvojila princa, je še izjavil pisec, ki v svoji knjigi trdi, da je Meghan natančno preučila vse, kar je bilo mogoče izvedeti o Harryju, še preden sta šla na prvi zmenek.

Foto: Guliverimage/Picture Alliance

"Še preden ga je spoznala, je podrobno raziskala vse o njem. Kot inteligentna ženska z veliko izkušnjami je točno vedela, na katere gumbe mora pritisniti," je dejal Bower ter dodal, da je Harry v njej videl možnost pobega iz kraljeve družine in od dolžnosti, ki mu jih je ta nalagala.

