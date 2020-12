"Hej, vsi! Leto 2020 je bilo težko in številne skrbi, kako bodo plačali najemnino ali hrano, zato hočem širiti ljubezen in bom tisoč ljudem poslala 500 dolarjev," je tvitnila Kim Kardashian. S tem je razveselila na stotisoče ljudi, ki so se ji že oglasili s svojimi osebnimi zgodbami in razlogi, zakaj bi jim dobrih 400 evrov prišlo prav.

Hey guys! 2020 has been hard and many are worried about paying rent or putting food on their table- I want to spread the love by sending $500 to 1000 people. Send me your $cashtag below with #KKWHoliday 🎄🎁 #partner pic.twitter.com/aHV4COQUvd