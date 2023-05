Kanadski pevec "ubil" svoje umetniško ime

Pevec The Weeknd bo v prihodnje uporabljal svoje osebno ime Abel Makkonen Tesfaye. Skladno s tem je uredil tudi svoja uporabniška računa na Twitterju in Instagramu, kjer se zdaj ne podpisuje zgolj z umetniškim imenom, ampak tudi s svojim pravim, poroča CNN.

To je v intervju za W Magazine pretekli teden razkril tudi pevec sam, ki je dodal, da gre za del širšega načrta, s katerim želi "ubiti The Weeknda". "Trenutno grem skozi katarzično pot," je dejal pevec.

Pevec poskuša zapreti poglavje The Weeknda

"Prihaja čas, ko se pripravljam zapreti poglavje The Weeknda. Še vedno bom ustvarjal glasbo, morda kot Abel, morda kot The Weeknd. Ampak še vedno želim ubiti The Weeknda. In ga bom. Sčasoma. Vsekakor poskušam odvreči to kožo in se preroditi," je dodal 33-letni kanadski pevec.

The Weeknd med nastopom na 55. Superbowlu, finalu ameriškega nogometa leta 2021. Foto: Guliverimage

Pevec je razkril tudi, da bi bil lahko prihajajoči album tudi labodji spev za The Weeknda. "Album, ki ga ustvarjam zdaj, je verjetno moje zadnje poglavje kot The Weeknd," je povedal za W Magazine. "To je nekaj, kar moram narediti. Kot The Weeknd sem povedal vse, kar lahko povem," je dodal.

The Weeknd statistično najbolj priljubljen glasbenik na planetu

Marca je Guinnessova knjiga rekordov objavila, da je kanadski superzvezdnik statistično najbolj priljubljeni glasbenik na planetu. Osvojil je dva naslova v Guinnessovi knjigi rekordov, saj je poleg tega, da je imel največ mesečnih poslušalcev na Spotifyju, do 20. marca jih je imel 111,4 milijona, postal tudi prvi izvajalec, ki je dosegel sto milijonov mesečnih poslušalcev.

K njegovemu porastu števila poslušalcev je verjetno delno prispevalo tudi dejstvo, da je remiks pesmi Die for You, ki jo je prenovil in odpel s pevko Ariano Grande, postal viralen na aplikaciji TikTok. Pesem je izdal leta 2016 na albumu Starboy in se je po sodelovanju z Grandejevo uvrstila na prvo mesto na lestvici Billboard Hot 100, s čimer je The Weeknd že sedmič zasedel prvo mesto na lestvici.