Priljubljeni igralec brez zadržkov: S to slovensko igralko bi posnel ljubezenski prizor #video

Priljubljeni igralec Jernej Gašperin nam je v Trendičveku izdal svoj skriti talent, povedal o čem največkrat sanja in katere neumnosti ne bo nikoli pozabil, priznal je kaj nekoč ukradel in razkril, zakaj je toliko ljubezni med stanovskimi kolegi.

Foto: Ana Kovač

Poznamo ga kot obraz številnih nadaljevank in serij, zadnje čase pa je zelo aktiven tudi na odrskih deskah Mestnega gledališča ljubljanskega. In čeprav Jernej Gašperin pogosto vstopa v like negativnega značaja, je sam vse prej kot to. Rojen Jeseničan je že več kot desetletje član MGL-ja, kjer trenutno nastopa tudi v predstavi Junakinje. Čeprav je v predstavi edini moški predstavnik pravi, da mu je to v veliko čast in izziv hkrati, ter da je zelo ponosen na vse svoje igralske kolegice in njihove zahtevne vloge. Pomembno mu je, da se v svojem poklicu lahko izraža in v njem uživa, četudi je delo igralca marsikdaj izredno zahtevno.

Foto: Ana Kovač

Jernej je že vrsto let srečen ob svoji partnerki, prav tako igralki Nataši Barbari Gračner, s katero sta našla srečo, kljub temu, da je med njima 22 let razlike. Potem ko sta v predstavi Gola odigrala ljubezenski par, so iskrice med njima preskočile tudi v zasebnem življenju in danes veljata za enega bolj simpatičnih in trdnih parov pri nas.

Foto: Ana Kovač

Smo pa igralca, preden se začno tudi gledališke počitnice gostili v Trendičveku, kjer je med drugim povedal kateri je njegov skriti talent, o čem največkrat sanja in katere neumnosti ne bo nikoli pozabil, priznal je kaj nekoč ukradel in razkril, zakaj je toliko ljubezni med stanovskimi kolegi.