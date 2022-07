Jelena Karleuša se ločuje: "Duško se ne vidi več kot del naše družine"

"Z Duškom sva se dogovorila, da po 14 letih sporazumno končava svoj zakon. Žal se Duško ne vidi več kot del naše družine," je srbska pevka Jelena Karleuša zapisala v obvestilu svojim sledilcem na Instagramu in tako sporočila, da se z možem, nogometašem Duškom Tošićem, ločujeta.

"V tem težkem obdobju za družino in najina otroka ne bom prosila za razumevanje medijev, ker bi to bilo zaman, od javnosti ne pričakujem ne človeškosti ne razumevanja, le naslajanje in polna usta našega življenja, ker sem na to navajena. Navalite," je v svojem značilnem brezkompromisnem slogu zapisala 43-letna zvezdnica, ki je v preteklosti pogosto bila bitke s tabloidi in bila v središču kar nekaj škandalov.

Zadnji je bil v začetku letošnjega leta, na pravoslavni božič, ko je med Karleušo in Tošićem izbruhnil prepir, zaradi katerega je na njunem domu posredovala celo policija. Srbski mediji so poročali, da naj bi bil Tošič nasilen do žene, ona pa je pozneje sporočila, da naj se prenehajo vmešavati v njeno zasebnost.

Foto: Profimedia

Še bolj vroč škandal je izbruhnil tri leta pred tem, v začetku leta 2019. Takrat so srbski mediji poročali, da naj bi Karleuša Tošića prevarala z bosanskim nogometašem Ognjenom Vranješem, nekdanjim soigralcem njenega moža v beograjskem klubu Crvena zvezda. Te govorice je sprožil kar sam Vranješ. Ona je vse odločno zanikala, Tošić se je zavil v molk, so pa mnogi opazili, da se je po tem le še redko pojavljal v ženini družbi.

"Preživela sem vse in tudi to bom. Življenje gre naprej," je ob novici o ločitvi še sporočila Karleuša in dodala, da je vse njuno skupno premoženje prepisano na njuni hčerki, skrbništvo nad njima pa ima ona.

