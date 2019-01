Škandal leta v Srbiji: je zvezdnica res prevarala moža?

Prvič je završalo pred dobrim tednom dni, ko so srbski tabloidi objavili vest, da se pevka Jelena Karleuša in njen mož, nogometaš Duško Tošić, ločujeta. Povod za to naj bi bila sporočila, ki jih je Tošić našel na ženinem telefonu, poslal pa naj bi jih Ognjen Vranješ, bosanski nogometaš in nekdanji Tošićev soigralec v beograjskem klubu Crvena zvezda.

Ognjen Vranješ, ko je še igral za atenski AEK. Foto: Getty Images

Karleuša je vse zanikala, nato pa je srbski tabloid Kurir objavil eksplicitne fotografije, na katerih je pevka pretežno do povsem razgaljena. Nastale naj bi med videopogovorom Karleuše in Vranješa.

Srbska zvezdnica je zatrdila, da gre za fotomontaže, nato pa se je na družbenih omrežjih ostro spravila nad Vranješa, označila ga je za "shizofrenega bedaka", "fašistično-rasistični drek", "gnido" in "bolnega črva".

Tabloidi medtem vrtajo naprej, izbrskali so posnetek, na katerem naj bi se Karleuša z Vranješem sprehajala po Akropoli v Atenah.

Ugotovili so tudi, da so na nekaterih fotografijah, za katere pevka trdi, da so lažne, enaki detajli kot na "uradnih" selfijih, ki jih je objavila sama.

40-letna pevka je medtem v torek na Twitterju (svoj profil na tem omrežju je medtem že izbrisala) za pomoč prosila celo srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki ga je do zdaj ostro kritizirala zaradi njegovih političnih odločitev. "Gospod Vučić, ali vas lahko javno prosim, da mi pomagate in zaustavite to norost in krivico v medijih? Če ne zaradi mene, pa zaradi mojih otrok, moža, bolne matere ... Prosim vas, to je šlo predaleč," je napisala.

Vranješ, ki trenutno igra za Anderlecht, še naprej trdi, da so fotografije gole pevke pristne, medtem ko Karleušin mož Tošić molči. Pevka naj bi sicer s hčerkama odpotovala k njemu na Kitajsko, Tošić namreč igra za tamkajšnji klub Guangzhou R&F.

