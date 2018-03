Foto: Getty Images

V Srbiji se soočajo z epidemijo ošpic. Kot so pred nekaj dnevi poročali v informativnem programu srbske nacionalke RTS, je od oktobra lani v tej državi za ošpicami zbolelo skoraj štiri tisoč ljudi, za posledicami bolezni pa jih je umrlo 13. Najmlajša žrtev je imela le 15 dni, najstarejša 70 let, večina tistih, ki so podlegli bolezni, pa ni bila cepljena, so še povedali na RTS.

Spletni portal Buka, eno najbolj obiskanih spletnih mest v BiH, pa je pretekli konec tedna objavil oster zapis, ki s perspektive zdravnice nagovarja tiste, ki svojih otrok ne želijo cepiti proti nalezljivim boleznim, ker namesto zdravnikom raje verjamejo argumentom znanih osebnosti.

"Niste cepili svojega otroka in zelo nam je žal zaradi vaše izgube"

Ost je uperjena predvsem v srbsko pevko Jeleno Karleušo, ki je na družbenih omrežjih večkrat glasno nasprotovala uvedbi obveznega cepljenja, med drugim je tudi ena tistih, ki trdijo, da cepljenje povzroča avtizem.

"Vaš sin je mrtev. Žal nam je. Umrl je zaradi bolezni, ki jo je medicina izkoreninila pred sto leti. Niste cepili svojega otroka in zelo nam je žal zaradi vaše izgube. Jelena Karleuša je bila na Facebooku proti cepljenju in vi ste se odločili, da svojega otroka ne boste cepili, da ne bi dobil avtizma. Upoštevali ste, kaj o cepljenju pravi pevka, in zdaj je vaš otrok mrtev," se začne neusmiljeni zapis. "Uspelo vam je, da vaš otrok ni umrl kot avtist in zaostal, ampak zaradi banalnih ošpic, ki smo jih pred mnogo leti izkoreninili prav s cepljenjem."

Tako je pevka lani pozivala k protestom proti uvedbi obveznega cepljenja:

Pozivam milione ljudi koji me prate na društvenim mrežama da se POBUNE protiv obavezne vakcinacije dece! U svetu nije obavezno! Tačka. — JELENA KARLEUŠA (@karleusastar) August 11, 2017

"Kot starši bi morali razmisliti o kompetentnosti Jelene Karleuše in podobnih ljudi, ki govorijo o cepivih in avtizmu, o medicini in zdravnikih in teorijah zarote. Mi nismo Jelena Karleuša in razumemo, da nam ne verjamete, ker nimamo milijona sledilcev na Instagramu in Facebooku," še piše v spletni objavi, ki pa je zdaj vendarle dosegla pozornost, kot jo imajo običajno objave tistih, ki jih kritizira.

"Kot zdravniki smo nemočni. Ne moremo vas prisiliti v cepljenje. Ni potrebe. Imate Jeleno Karleušo in predlagamo, da počakate na njeno strokovno mnenje o tej temi. Mi nimamo pojma, žal. Vaš otrok je le ena v nizu žrtev, ki bi jih cepljenje lahko preprečilo."

Pevka se na zapis, ki ga lahko v celoti preberete tukaj, (še) ni odzvala.