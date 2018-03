Jelena Karleuša ostro skritizirala volitve v Beogradu

Danes v Beogradu potekajo lokalne volitve, ki pa so v resnici veliko več kot to. Na neki način gre za merjenje moči med vladajočo večino in opozicijo. Volitve pa so očitno močno vznemirile tudi priljubljeno srbsko pevko Jeleno Karleušo. Svoj bes je izlila kar na družbenih omrežjih.