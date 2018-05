Balkanska zvezdnica tudi na počitnicah razkazuje svoje obline #foto Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev. 0,55 termometer Avtor: Eva Doljak

Jelena Karleuša je znana po tem, da se požvižga na mnenja drugih in da vedno govori in počne tisto, kar se njej zdi prav. V Srbiji velja za pravo modno ikono, in čeprav so oprave, ki jih izbira, mnogokrat provokativne in vse prej kot običajne, svoje fotografije ponosno objavlja na družbenih omrežjih.