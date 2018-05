Je šla novopečena mamica s to fotografijo predaleč?

Očitno je med zvezdnicami, ki rodijo, že kar nekakšen trend kmalu po porodu svetu kazati svojo spet vitko postavo. Nobena izjema ni dekle priljubljenega pevca Robina Thicka, manekenka April Love Geary, ki je tokrat sledilce na družbenih omrežjih presenetila s skoraj povsem golo fotografijo. In med njimi sprožila razkol.

A post shared by April Love Geary (@aprillovegeary) on May 15, 2018 at 8:21pm PDT



23-letna manekenka je na sebi obdržala le tangice bež barve in nič drugega. Oprsje si je prekrila z rokami, se usedla na mizo pred ogledalom in posnela selfi. Ob fotografijo, ki jo je delila na svojem profilu na Instagramu, je provokativno zapisala: "Lahko me kličeš mami."

A z objavo je April med svojimi sledilci povzročila pravi razkol. Nekateri so navdušeno hvalili njeno vitko postavo in to, da je tako hitro po porodu spet v stari formi – hčerkico Mio je namreč rodila pred tremi meseci. Mnogi so pohvalili tudi to, da je ponosna na svoj telo in da svoje čare brez sramu deli s svetom.

A spet drugi so zvezdnico kritizirali, češ da so takšne objave neokusne, sploh zdaj, ko je mama. "Čas je, da odrasteš. Sama imam dve hčerki in niti v sanjah ne bi pozirala tako in se razkazovala na Instagramu," ji je očitala ena od sledilk. Druga je zapisala: "Fotografije s svojo dojenčico, ki jih objavljaš, so boljše. Prosim, ne objavljaj več takšnih fotografij."

Za vitko postavo pa se močno trudijo tudi v resničnostnem šovu The Biggest Loser Slovenija, ki ga lahko od torka do petka ob 21. uri spremljate na Planet TV.



Nocojšnja epizoda znova prinaša veliko presenečenje. Ekipi bosta namreč razpadli, tekmovalci pa se bodo morali začeti boriti vsak zase. Na vrsti bo nova skušnjava, kjer bomo med drugim videli, koliko znanja so si do zdaj pridobili tekmovalci.



Kdo bo zmagovalec dneva in zakaj bo zaskrbljena Marta, preverite že v nocojšnji oddaji The Biggest Loser Slovenija ob 21. uri na Planet TV!