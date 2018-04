Zakaj je Kate takoj po porodu na nogah in na poti domov? #video

V Združenem kraljestvu hitri odhodi iz porodnišnice pravzaprav niso nič nenavadnega. Novopečene mamice namreč po rojstvu v bolnišnici ostanejo v povprečju le dan in pol, kar je po podatkih britanskega časopisa The Guardian najkrajši čas izmed vseh razvitih držav. Po podatkih portala Business Insider so najdlje v porodnišnici v Ukrajini, in sicer kar 6,2 dneva. Kljub kratkemu povprečju v Združenem kraljestvu se vojvodini odhodi zdijo še posebej pospešeni.

"Pri nas se prvi dan, ko rodiš, šteje kot dan 0, kakor pri operacijah. Mamice pa gredo domov ponavadi na dan 2, torej dva dneva po porodu. Imajo pa bolnišnice različno dobo bivanja in je to stvar politike in izkušenj bolnišnice," razlaga nadzorna medicinska sestra z Oddelka za operativno ginekologijo ljubljanskega UKC Anita Jeler - Slatnar, ki je diplomirana babica.

"Zadovoljne mamice, ki niso imele težav s porodom in nimajo poporodnih težav, pravijo, da gredo z veseljem domov drugi dan po porodu in jim ustreza vrnitev v domače okolje," trdi in dodaja, da to še posebej velja zdaj, ko so prisotne kakšne viroze, nevarnosti raznih okužb, zato so raje v domači oskrbi. "Tiste, ki pa so porod težje dale skozi in imele kakšne večje težave, pa bi včasih raje ostale malo dlje," razlaga.

Tako hitro domov zaradi oboževalcev?

Leta 2013 je po rojstvu princa Georgea v bolnišnici ostala le čez noč, po rojstvu princese Charlotte leta 2015 jo je zapustila v manj kot desetih urah, tokrat pa v manj kot sedmih. Eden izmed razlogov je po poročanju tujih medijev cirkus, ki ga dogodek povzroči.

Oboževalci namreč kampirajo okoli bolnišnice po več tednov pred napovedanim rojstvom in s tem ovirajo normalno delovanje okoliškega prometa. Ker pa Kate ni edina, ki v tistem času rojeva, je dogajanje pred bolnišnico moteče tudi za preostale mamice.

Še eden izmed razlogov pa je seveda ta, da gre konec koncev za vojvodino in princa. Čeprav Kate kmalu po rojstvu zapusti bolnišnico, ima na razpolago zdravstvene strokovnjake, ki lahko takoj priskočijo na pomoč ne glede na to, kje je. Pa naj bo to v bolnišnici ali v Kensingtonski palači, kjer živi.