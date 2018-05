Le mesec dni po porodu že gara za vitko postavo

Khloe je v letih pred nosečnostjo izgubila 16 kilogramov in zdaj, po rojstvu hčerkice True, želi čim prej znova izklesati telo. Foto: Instagram

33-letna zvezdnica je v posnetku, ki ga je na Snapchatu delila z oboževalci, pojasnila, kako je bil videti prvi trening po res dolgem času: "Občutek, ko se spet dobro prepotiš, je dober. In ko delaš nekaj koristnega tako za svoje telo kot duha, čeprav se je težko spet spraviti v ta duh treniranja."

Pojasnila je še, da se je vadbe lotila, potem ko ji je zdravnik rekel, da si je njeno telo opomoglo od poroda, in ji dal zeleno luč za treniranje. A Khloe priznava, da čeprav je v mislih željna spet nekaj delati zase, njeno telo še ni povsem tam. "Na prvem treningu po porodu se mi je zdelo, da moje telo ne dela čisto tako, kot mu veli glava, tako da sem se kar malo borila sama s seboj. Ampak to je bil šele prvi trening in verjetno je za prvi dan čisto v redu tako."

Zvezdnica si želi čim prej spet takšne postave, kot jo je imela pred nosečnostjo. Foto: Getty Images Tudi usklajevanje materinstva in treningov je težje, kot se ji je zdelo na prvi pogled. "Težko je najti pravo motivacijo, poleg tega malo težko najdem tudi pravi čas za vadbo, in sicer zaradi neustaljenega urnika hranjenja. Niti dva dneva namreč nista enaka. True je čudovita, a še vedno ne morem točno predvideti, kdaj bo po hranjenju lepo spala dve uri, kdaj pa bo že veliko prej hotela jesti," je še razkrila novopečena mamica.

