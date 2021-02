Izgubila 20 kilogramov, potem pa še fanta

Lansko leto je 40-letna Rebel Wilson posvetila sebi in svojemu zdravju ter korenito spremenila življenjske navade. Lotila se je diete in redne telovadbe ter si zadala, da se enkrat za vselej znebi odvečne teže. To ji je tudi uspelo.

V dobrem letu je namreč izgubila kar 20 kilogramov, a očitno je na poti preobrazbe in novih začetkov izgubila tudi fanta, enajst let mlajšega milijonarja Jacoba Buscha. Zvezo z njim je potrdila septembra lani, ko sta se prvič skupaj pojavila na rdeči preprogi prireditve za zdravo okolje v Monte Carlu. Kasneje je skupne fotografije večkrat delila tudi na svojem profilu na Instagramu, na katerem je z zadnjo objavo sprožila govorice, da je njune ljubezni konec.

Pod fotografijo, na kateri je videti še bolj vitka kot prej, je namreč zapisala, da se na Super Bowl odpravlja sama. "Polno glavo imam, aghhhhhh …" je napisala in med drugim uporabila ključnik samska. Nekateri sledilci so omembo samskega statusa opazili in ji v komentarjih navrgli, naj se drži, a večina se jih je osredotočila na to, kako neverjetno vitka je zdaj in kako čudovito je videti.

