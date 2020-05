Igralka zagrizeno hujša: imeti hoče 75 kilogramov #video

Rebel Wilson se je na začetku tega leta odločila, da bo 2020 namenjeno zdravju. Zato se je zvezdnica, ki je imela vrsto let čezmerno težo, lotila hujšanja. Po nekaj mesecih redne telovadbe in stroge diete so prvi rezultati že vidni. Zdaj je na Instagramu priznala, da jo hujšanje včasih nadvse frustrira in da bi kdaj najraje obupala.

"Tudi če se morate plaziti proti svojim ciljem, vztrajajte, kajti vredno bo. Vsak dan se po malo trudite. Vem, da so nekateri dnevi nadvse težki in da bi najraje obupali ter da vas jezi pomanjkanje napredka. A dobre stvari vam prihajajo naproti," je Rebel Wilson začela svoj zapis na Instagramu ter v nadaljevanju razkrila svoje cilje za to leto – med drugim tudi svojo idealno težo.

"Rada bi shujšala na 75 kilogramov in na področju kariere bi rada enega svojih filmov spravila v produkcijo še pred koncem tega leta. Oba ta cilja zahtevata kar nekaj napora na dnevni ravni in spopadam se s konstantnimi preprekami, a trdo delam zanju," je še dodala.

Igralka se je namreč po dolgih letih debelosti in posledično slabe samopodobe odločila, da enkrat za vselej opravi z odvečno težo in da začne bolje skrbeti zase – tako fizično kot psihično. Leto 2020 je tako posvetila zdravju, se lotila stroge diete in redne telovadbe. Rebel menda trenira kar šestkrat na teden, le en dan si vzame za počitek. Pri hrani pa se uči jesti zdravo in uravnoteženo in se ne zatekati k tolažilnemu prenajedanju, kot je to počela prej, poroča portal Express.

Nekaj njenih najnovejših fotografij, kjer je lepo viden njen napredek pri izgubi odvečnih kilogramov, si oglejte v videu na vrhu članka.