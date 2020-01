Novoletne zaobljube: najpomembnejša sta volja in dobro zastavljeni cilj #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novoletne zaobljube - le kdo jih nima. Nedvomno pa je med njimi največ tistih: "Po novem letu pa res začnem!" Seveda govorimo o željah, ki zadevajo hujšanje in na sploh bolj zdrav, aktiven življenjski slog, na katerega je večina vsaj med prazniki pozabila. In kako začeti?

Za dober začetek ne potrebujemo veliko. Ker nekateri raje trenirajo v naravi, drugi v telovadnici, smo pomisli na vse.

Novinarka Planeta Tjaša Platovšek se je tako odpravila na trening v naravi z osebno trenerko Natašo Gorenc in na nato še v telovadnico, kjer jo je pod svoje okrilje vzel osebni trener Jan Kovačič. Kako je bilo izveste v zgornjem prispevku, pred tem pa le še pomnite, da sta ne glede ne prostor in vrsto vadbe tista najpomembnejša volja in dobro zastavljeni cilj.