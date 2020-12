Ivanka Trump se bo z možem naselila v "bunker milijarderjev"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi Jared Kushner in Ivanka Trump bosta zapustila Washington.

Tudi Jared Kushner in Ivanka Trump bosta zapustila Washington. Foto: Reuters

Po tem, ko so ameriški mediji poročali, da se zakonca Trump vendarle pripravljata na selitev iz Washingtona, naj bi enako počela tudi njegova hčerka Ivanka in njen mož Jared. Za novo zavetje sta si našla tako imenovani "bunker milijarderjev".

Ivanka Trump in njen soprog Jared Kushner sta si po poročanju portala Page Six kupila novo zemljišče na otoku Indian Creek v Miamiju, blizu očetove rezidence Mar-a-Lago, kamor se bo januarja Donald Trump preselil z Melanio in Barronom.

Za parcelo naj bi odštela 30 milijonov dolarjev (okrog 24,7 milijona evrov), kar je običajna cena za ta luksuzni predel, ki velja za zavetišče najbogatejših in ga nekateri imenujejo celo "bunker milijarderjev".

Gre namreč za zaseben, povsem ograjen otok in za enega najbolj varovanih krajev na Floridi. Za to skrbi 13 policistov, čeprav na njem trenutno živi le 29 prebivalcev.

V Miamiju živita tudi Jaredov brat Joshua z ženo Karlie. Foto: Guliver/Getty Images

Da bosta bližje odtujenemu bratu in njegovi ženi

Zemljišče, prej v lasti legendarnega pevca Julia Iglesiasa, naj bi Ivanka in Jared kupila zaradi lokacije, saj tam ne bosta blizu le Donaldu in Melaniji, temveč tudi Jaredovemu bratu Joshui in njegovi ženi, supermanekenki Karlie Kloss, čeprav naj ne bi bili v najboljših odnosih.

Karlie in Joshua namreč nikoli nista skrivala, da sta proti politiki Donalda Trumpa, sta demokrata, in se v času njegovega predsednikovanja nista (javno) družila z republikancema, Jaredom in Ivanko.

Medtem ko so Donald, Melania in Barron živeli v Beli hiši, sta Ivanka in Jared najela prestižno stanovanje v ugledni četrti v Washingtonu za 15 tisoč dolarjev (približno 12 tisoč evrov) na mesec. Tako kot zakonca Trump imata tudi onadva rezidenco v New Yorku, kamor se za zdaj ne bosta preselila, a je ne nameravata prodati.

Preberite tudi: