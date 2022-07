Indijski zvezdnik na počitnicah v Sloveniji #foto

"Topli ljudje, osupljivi razgledi in slastna hrana," sta se priljubljeni indijski igralec in njegova žena navduševala nad Slovenijo.

Pred kratkim se je na počitnicah v Sloveniji mudil indijski igralec Naveen Kumar Gowda, bolj znan kot Yash, ki je k nam pripotoval z ženo Radhiko Pandit, prav tako igralko.

Yash in Radhika sta v Sloveniji preživela šest dni, med drugim sta obiskala Bled, Piran in Ljubljano. Sodeč po njunih objavah na družbenih omrežjih sta bila nad našo državo navdušena. "Ta država se dobesedno napiše z ljubeznijo (love v angleščini, op. a.)," je ob fotografijah iz Pirana zapisala Radhika. Dodala je, da je Slovenija "sijajna kombinacija morja in hribov" ter da sta tukaj naletela na "tople ljudi, osupljive razglede in slastno hrano".

O oddihu indijskega zvezdniškega para se je razpisalo tudi več indijskih medijev, so ob tem sporočili iz agencije RTA, ki je njun obisk organizirala. Omenjena agencija organizira snemanja indijskih produkcij pri nas, od leta 2012 je bilo pod njihovim okriljem v Sloveniji posnetih prek 20 indijskih filmov, TV-serij in oglasov.

