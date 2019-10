Igralki zaradi goljufije zdaj grozi že do 50 let zapora #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko je Felicity Huffman prestala že skoraj polovico kazni zaradi prevare, s katero je hotela svojo hčerko vpisati na ugledno univerzo, Lori Loughlin še vedno čaka na izrek kazni. Ta bo zanjo bistveno večja, lahko tudi do 50 let.

Prejšnji teden je svojo kazen začela prestajati igralka Felicity Huffman, ki se je spomnimo iz serije Razočarane gospodinje. Za prevaro, s katero je hotela svojo hčerko vpisati na ugledno univerzo, je dobila 14-dnevno zaporno kazen, čeprav naj bi za rešetkami preživela 13 dni.

A kazen bo za drugo igralko, ki je prav tako hotela z goljufijo poskrbeti, da bi njeni hčerki dobili mesto na prestižni univerzi, precej večja. Lori Loughlin se je prevare namreč lotila bolj širokopotezno, poleg tega pa v nasprotju s Felicity krivde ne priznava.

Igralka še vedno trdi, da je nedolžna in ne verjame, da bo šla v zapor. Foto: Reuters

Obtožena tudi pranja denarja in podkupovanja drugih

Tožilci so zdaj izpostavili, da sta Lori in njen mož Mossimo Giannulli podkupila več ljudi, ne samo Williama Singerja, glavnega organizatorja prevare. Temu sta za to, da bi njuni hčerki postali študentki Univerze Južne Kalifornije kot nadarjeni veslačici, čeprav pred tem nikoli nista držali vesel v rokah, plačala kar pol milijona dolarjev. Poleg Singerja sta podkupovala še zaposlene na Univerzi Južne Kalifornije.

Njuni hčerki Olivia Jade in Isabella Rose sta medtem osramočeni zapustili omenjeno univerzo.

Za nameček sta bila zakonca aprila po temeljiti preiskavi poleg goljufije obtožena še pranja denarja, zato bi vse obtožbe, s katerimi se trenutno soočata, na koncu prinesle 50-letno zaporno kazen ter še 1,23 milijona dolarjev denarne kazni za vsakega.

Z možem sta hotela s prevaro poskrbeti, da bi njuni hčerki Isabella Rose in Olivia Jade postali študentki Univerze Južne Kalifornije kot nadarjeni veslačici. Foto: Getty Images

Lori trdno verjame, da je nedolžna

Medtem pa 55-letna igralka, ki se je spomnimo iz serije Polna hiša, še vedno trdi, da je nedolžna, v kar močno verjame in zavrača idejo o zaporni kazni, je za revijo People razkril njen bližnji prijatelj. "Prav zato ni sprejela pogoditve. Pripravlja se na svoj primer in se namereva trdno zagovarjati na sodišču," je razkril.

Lori in Felicity sta bili del množičnih aretacij, izpeljanih pod operacijo Varsity Blues, poimenovano po filmu iz leta 1999, v kateri so aretirali več kot 30 ljudi. Singer je z denarjem bogatašev podkupoval univerzitetne trenerje in druge uradnike ter urejal ugodne izide vpisnih testov, s čimer naj bi si v nekaj letih nabral 25 milijonov dolarjev.

Že od lani je sodeloval s policijo in na skrivaj snemal svoje stranke pri sklepanju poslov, tako da so imeli policisti in tožilci marca letos dovolj dokaznega gradiva za veliko akcijo aretacij.

