Igralka je nekoč kot domina bogatašem uresničevala fantazije

Čeprav je zaslovela že z vlogo v filmu Uncut Gems iz leta 2019, je igralka in manekenka Julia Fox resnično svetovno slavo dosegla zdaj, ko je nova spremljevalka kontroverznega raperja Kanyeja Westa.

"Ljudje mi govorijo, da sem v tej zvezi le zaradi slave in denarja, jaz pa na to lahko rečem le: 'Ljubčki, vse svoje življenje sem se videvala z milijarderji'," je pred kratkim izjavila v podkastu Forbidden Fruit, "resnično mi je vseeno za denar. Želim si le biti srečna in početi tisto, kar imam rada."

31-letnica, ki se je rodila v Milanu materi Italijanki in očetu Američanu, je brez dlake na jeziku razkrila tudi pikantne podrobnosti iz svoje preteklosti. Kot otrok se je z očetom preselila v New York, kjer sta se veliko selila iz stanovanja v stanovanje: "Neko obdobje sva bila tudi brezdomca," je povedala za spletni portal High Snobiety.

Kot najstnica se je zapletla v precej težav, že pri 14 se je zabavala po newyorških nočnih klubih, pri 17 pa vzela prevelik odmerek mamil in komaj preživela.

"Pravzaprav je čudež, da je z menoj vse v redu," je dejala za The Hollywood Reporter, "z mnogimi ljudmi, s katerimi sem odraščala, je veliko slabše. Nekateri so še vedno odvisniki, nekateri so v zaporu, veliko jih je umrlo."

V intervjuju za revijo Rolling Stone pa je razkrila, da se je nekoč preživljala tudi kot domina. "Listala sem po spletnem oglasniku Craigslist in med oglasi za prostitutke sem naletela na enega, pri katerem je bilo v opisu navedeno 'brez golote in brez seksa'. To me je pritegnilo," je dejala.

Kot je povedala, jo je igranje domine v sado-mazohističnih igricah z bogataši izpililo v boljšo igralko: "Dobiš le nekaj besed o tem, kaj stranko zanima, iz tega pa moraš ustvariti vlogo in večinoma improvizirati. Zdaj pa si predstavljajte, da morate to storiti večkrat na dan in v različnih vlogah – nuna, učiteljica, negovalka, mama ... –, odvisno od strankinih želja."

Januarja lani je postala mama, z nekdanjim možem Petrom Artemievim se jima je rodil sin Valentino. Januarja letos se je začela videvati s Kanyejem Westom, ki je bil pred tem poročen z resničnostno zveznico Kim Kardashian.

