Igralec iz Botra razkriva: Pri 15 letih mi je nedolžnost vzela Marilyn Monroe

75-letni Gianni Russo, ki je v kultnem filmu Boter zaigral Carla Rizzija, je presenetil s priznanjem, da mu je pri rosnih 15 letih nedolžnost vzela takrat 33-letna Marilyn Monroe. A to še zdaleč ni edina šokantna skrivnost iz njegovega življenja. Russo je razkril tudi, da je v svojem življenju moral dvakrat moriti in da se je že kot otrok zapletel z mafijo.

Gianni Russo je bil kot najstnik ljubimec 18 let starejše Marilyn Monroe. Foto: Getty Images

Potem ko je pred nekaj meseci Gianni Russo izdal knjigo z naslovom Hollywood Godfather: My Life in the Movies and the Mob, v kateri je osupnil z zgodbami iz svojega mafijsko obarvanega življenja, je zdaj v intervjuju za portal The Sun razkril še nekaj šokantnih podrobnosti. Med drugim je priznal, da mu je kot 15-letnemu dečku nedolžnost vzela poželjiva Marilyn Monroe, ki je bila od njega starejša kar 18 let.

"Naučila me je vsega, kar znam. Imel sem se za najsrečnejšega fanta pod soncem. A če bi se to zgodilo danes, bi jo verjetno moji starši dali aretirati, potem pa bi hoteli od nje izvleči še čim več denarne odškodnine," je povedal. "Zaradi dogodka seveda nisem bil vznemirjen. Pravkar sem seksal z najbolj atraktivno ameriško igralko, ki je veljala za velik seks simbol."

Igralko spoznal v frizerskem salonu

Russo je svetlolaso igralko spoznal v frizerskem salonu, kjer je delal kot najstnik. Tam je bila Marilyn redna stranka in vsakič, ko je prišla, je želela, da ji lase opere Russo. "Bila je zelo prijazna. Po nekaj obiskih sem pozabil na to, da je zvezdnica, in nanjo gledal kot na povsem običajno žensko, ki je imela zares noro lepo telo," se spominja njunih prvih snidenj.

Danes 75-letni zvezdnik v knjigi z naslovom Hollywood Godfather: My Life in the Movies and the Mob razkriva vse. Foto: Getty Images Nekega dne je k njemu pristopil igralkin pomočnik in ga povabil v hotel, kjer je bivala. Russo je mislil, da potrebuje pričesko za kakšen večerni dogodek, na katerega se odpravlja, a ko je prišel v hotelsko sobo in jo našel golo, zavito le v brisačo, je spoznal, da ima z njim povsem drugačne načrte. Nenadoma je odvrgla še brisačo in ga povabila v kad.

"Srce mi je razbijalo kot noro. Kot idiot sem se vedel, zatisnil sem si oči, ko je pred mano stala gola, kar jo je spravilo v smeh," se spominja. "Potem sem se le začel slačiti in moliti, da se pri tem ne bi spotaknil ob lastne hlače in pristal na zadnjici. Nato sem se ji pridružil v kadi. Po pravici povedano nisem vedel, kaj pričakovati, kaj hoče od mene. A na koncu sva ves konec tedna preživela v postelji. Vstala sva le takrat, ko je bilo nujno potrebno. To je bila tudi moja prva izkušnja s sobno strežbo. Vse skupaj je bila zares krasna izkušnja."

Gianni in Marilyn sta se v naslednjih treh letih, vse tja do igralkine smrti, še nekajkrat pozabavala. A o njuni aferi je spregovoril šele leta kasneje, in sicer s soigralcem v filmu Boter Marlonom Brandom, ki je bil prav tako igralkin ljubimec.

Že kot najstnik je bil del mafijske združbe, dvakrat je tudi moril

A to, da mu je pri 15 letih nedolžnost vzela 18 let starejša igralka, ni edino presenetljivo doživetje v njegovem življenju. Danes 75-letni Gianni, čigar stric je bil znan mafijski šef na Siciliji, je že kot otrok zavil na kriva pota. Ko je pri sedmih letih zaradi otroške paralize pristal v bolnišnici, je v samoobrambi umoril bolnišničnega delavca, ki ga je poskušal spolno zlorabiti. "Nisem imel slabe vesti, saj sem se moral braniti. Veliko drugih otrok v bolnišnici je že zlorabil," je priznal in dodal, da je takrat bolnišnica, da bi se izognila škandalu zaradi pedofilskega uslužbenca, celotno zadevo prikrila.

Kmalu za tem se je pridružil mafiji in bil pri komaj 13 letih eden od pomočnikov mafijskega šefa Franka Costella. V letih, ko ga je spremljal, se je ogromno naučil in prav poznavanje mafijskega sveta od znotraj je bilo tisto, kar mu je pri 25 letih omogočilo, da je postal del igralske zasedbe legendarnega filma Boter, pravi.

Gianni Russo je bil del kultnega filma Boter. Pravi, da je priložnost dobil zato, ker je mafijski svet poznal od znotraj. Foto: IMDb

Gianni Russo je kasneje zaigral v kar 30 filmih, poleg tega je v Las Vegasu odprl uspešen kazino, kamor so zahajali tudi številni zvezdniki. A pri 44 letih si je moral, čeprav z mafijo ni imel ničesar več, znova roke umazati s krvjo, je razkril, tudi takrat v samoobrambi. Ko je eden od obiskovalcev v njegovem kazinoju napadel svojo spremljevalko, se je vmešal. Možakarju to ni bilo všeč, zato je Giannija napadel s kosom razbite steklenice. Gianni ga je v samoobrambi ustrelil. A stvari so se zapletle, saj se je izkazalo, da je bil moški del kolumbijske mafijske združbe, ki jo je vodil zloglasni Pablo Escobar.

Ko je Gianni začel dobivati grožnje, se je odločil odpotovati v Kolumbijo in tam osebno zgladi stvari z mafijskim šefom. Ta ga seveda ni pričakal odprtih rok, temveč ga je za dobrodošlico dal mučiti. A ko je Escobar izvedel, da je Gianni igralec, ki je v Botru upodobil Carlosa, je bil navdušen, je povedal Gianni. "Rekel mi je: 'Zakaj nisi povedal, da si to ti? Sem velik oboževalec filma.'" To mu je rešilo življenje, trdi.

The Sun, ki je s 75-letnikom opravil ekskluziven pogovor, še poroča, da se za njegovo knjigo, ki je izšla marca letos, zanima ena od hollywoodskih produkcijskih hiš. O njegovem življenju in številnih nenavadnih prigodah bi namreč radi posneli film. "Rad bi, da me v filmu igra Leonardo DiCaprio, Charlize Theron pa naj zaigra Marilyn," je še dejal.