Kopalni plašč Marilyn Monroe prodali za skoraj 29 tisoč dolarjev

Na dražbi v Los Angelesu so prodali kopalni plašč, okrašen s svetlikajočimi kamenčki, ki ga je legendarna hollywoodska igralka Marilyn Monroe nosila leta 1953 v komediji Kako poročiti milijonarja. Kot je v noči na danes sporočila avkcijska hiša Julien's Auctions, je kupec zanj odštel 28.800 dolarjev (okoli 26.000 evrov).

Na dražbi so prodali tudi več kosov nakita, fotografij in snemalnih knjig igralke ter več predmetov drugih zvezdnikov. Največ so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa iztržili za motor igralca Marlona Branda, 179.200 dolarjev (skoraj 160.000 evrov).