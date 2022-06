Hči Zdravka Čolića obtožili, da je očetu ukradla denar, ona to zanika

Srbski mediji so te dni poročali, da je 19-letna hči pevca Zdravka Čolića iz očetovega sefa ukradla 20 tisoč evrov, da bi fantu kupila nov avto. Na obtožbe sta se odzvala tako oče kot hči, ki sta obtožbe zanikala in srbskim medijem napovedala tožbe.

Una Čolić je na svojem profilu na Instagramu zapisala: "Zdaj pa je res dovolj! Ne bom tolerirala takšnih laži. Kako vas ni sram, da tako ogrožate mene in mojo družino? Sram vas bodi. Temu sledi tožba."

Pevec opazil, da mu manjka večja vsota denarja

Po poročanju srbskega časopisa Kurir naj bi Zdravko Čolić že pred nekaj meseci opazil, da mu v sefu manjka večja vsota denarja in takoj poklical policijo. V nedeljo so pisali, da je denar ukradla njegova 19-letna hči Una, saj je z njim želela fantu kupiti avto, a tistega, ki si ga je želel, ni bilo na voljo. Una naj bi staršema svoje dejanje priznala, a so morali kljub temu poklicati policijo.

"Vse je laž. Družina je zaradi te novice utrpela ogromno škode," je dejala ekipa Zdravka Čolića. Foto: Ana Kovač

"Novica je absolutna laž"

Ekipa Zdravka Čolića pa je v izjavi za javnost ostro zavrnila te navedbe in zapisala, da je zaradi teh objav družina utrpela neizmerno škodo: "Nagovarjamo vas, da zaustavite širjenje lažnih novic, in pozivamo vse medije, naj ne sodelujejo pri ustvarjanju netočnih informacij, ki v ospredje postavljajo nezaščitene posameznike in nejavne osebnosti, kot je v tem primeru hči Zdravka Čolića. Opozarjamo, da je novica o domnevnem izginotju denarja absolutna laž."

Dodali so še: "Vsi mediji, ki bodo novico posredovali brez predhodnega preverjanja, bodo sankcionirani z vsemi razpoložljivimi pravnimi sredstvi. Zdravko Čolić z mediji še nikoli ni komuniciral na tak način, a ko gre za družino, je treba spoštovati odločitev o zasebnosti ob upoštevanju vseh moralnih in človeških kodeksov. Novinarji so z objavo lažnih informacij zagotovo povečali berljivost portala, vendar so družini Čolić povzročili neizmerno škodo ter zavajali javnost Srbije in preostalih držav."

