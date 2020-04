Hči superzvezdnikov opozarja na redno umivanje rok #video

Strokovna javnost nenehno opozarja, da je pri preprečevanju in zajezitvi širjenja novega koronavirusa ključnega pomena ustrezna higiena rok. Tega se zaveda tudi najstarejša hči glasbenih mogotcev Beyonce in Jay Z-ja, osemletna Blue Ivy.

V posnetku, ki ga je na Instagramu delila njena babica, sicer mama Beyonce Tina Knowles, deklica s preprostim trikom pokaže, zakaj je redna higiena rok tako zelo pomembna.

Potrebujete milo in poper

"Pozdravljeni. Ker smo obtičali doma, vam želim pokazati majhen eksperiment, ki se ga lahko tudi sami lotite," na začetku reče Blue Ivy in doda, da bo s tem trikom pokazala, zakaj je umivanje rok pomembno.

Najprej si je vzela trenutek za to, da je predstavila pripomočka, ki ju uporabi pri izvajanju trika, in sicer kozarček, v katerem je mešanica različnih mil, in krožnik, v katerem sta voda in mlet poper. Drugi lahko predstavlja katerikoli virus oziroma v trenutnem kriznem obdobju kar novi koronavirus.

Blue Ivy z očetom na košarkarski tekmi. Foto: Reuters

"Najprej pomočite prst v milnico. Milo naj se dobro vtre v prst. Tega nato pomočite v vodo s poprom. Kot vidite, se 'virus' takoj umakne, zato je tako pomembno, da si umivamo roke. Če si jih umivamo, te ostanejo čiste, če si jih ne, pa tvegamo bolezen," pove osemletnica.

Ob koncu posnetka deklica še pozdravi gledalce videa s prisrčnim sporočilcem. "Mir z vami. Upam, da ste vsi na varnem. Umivajte si roke in, prosim, ostanite doma. Rada vas imam," reče.

Nad njeno skrbnostjo so bili navdušeni uporabniki Instagrama. Kot je zapisala ena izmed uporabnic v komentarju, Blue Ivy sicer ni prva, ki se je lotila tega trika, je pa vseeno hvale vredno, da opozarja na ustrezno higieno v času svetovne pandemije. Glede na preostale zapise lahko sklepamo, da se drugi strinjajo. "Kako prisrčno. Hvala ti, Blue Ivy, najboljša si," je še eden izmed številnih komentarjev, ki so hvalili deklico.