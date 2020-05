Grozljive obtožbe: Igralka vpletena v spolno prekupčevanje otrok #video

Vse skupaj se je začelo zaradi video posnetka, ki ga je 32-letna zvezdnica objavila na svojem profilu na Instagramu in na katerem se je videlo, da njen starejši sin doma poležava gol, poroča Huffington Post. To se je nekaterim zdeli neprimerno, nekdo pa si je na podlagi nedolžnega posnetka upal igralko celo obtožiti, da je nekako vpletena v spolno prekupčevanje otrok ter svoje mnenje objaviti na Twitterju.

In čeprav so slavni vajeni, da se o njih po spletu širijo vse mogoče neresnice, je bila to kaplja čez rob. Hilary Duff se je na grozljive trditve tudi sama odzvala z objavo na Twitterju, kjer je zapisala: "Vem, da je trenutno že vsem dolgčas v karanteni … A to je dejansko ogabno. Kdor koli si je to izmislil in je takšne smeti poslal v vesolje, bi si moral vzeti odmor od uporabe telefona. In si morda omisliti hobi."

Everyone bored af right now I know..but this is actually disgusting..... whoever dreamed this one up and put this garbage into the universe should take a break from their damn phone. Maybe get a hobby — Hilary Duff (@HilaryDuff) May 23, 2020

Kasneje so za portal E! News kratko izjavo podali tudi igralkini tiskovni predstavniki, ki so takšne obtožbe zanikali in močno obsodili. "Vse to je izmišljena, ogabna spletna laž, ki je zrasla na zelniku idiotov. Hilaryjina objava to jutri je vse, kar je treba povedati o tem," se je njen PR-ovec naslonil kar na igralkin zapis na Twitterju. "Vsi, ki poznajo Hilary, vedo, kako neverjetna mama je in to ne potrebuje nobenih dodatnih komentarjev. Ko bi le ljudje, ki imajo očitno preveč časa, porabili svojo energijo, da bi reševali resnične probleme tega sveta."

A za tem, ko je zvezdnica povedala svoje, se ni pusta več motiti. Skupaj z družini si je privoščila družinsko fotografiranje, ki je, kot je poudarila v zapisu na Instagramu, potekalo s profesionalno fotografinjo na varni razdalji.

Nekaj prikupnih družinskih utrinkov, ki jih Hilary rada deli na svojem Instagramu, si oglejte v videu na vrhu članka.