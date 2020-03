Slavni igralec obtožen posilstva 14-letnega dekleta leta 1983

Sera Johnston je danes stara 50 let in se je odločila, da javno spregovori o svojem posiljevalcu iz leta 1983. Pravi, da je "preživela, ker želi deliti resnico," odvetniki igralca Timothyja Huttona pa trdijo, da je lažnivka, ki hoče le denar.

Podrobnosti iz dneva, ko je spoznala Huttona in naj bi jo ta posilil, je razkrila mediju BuzzFeed News, pri čemer je dejala, da je bil Hutton doslej njen veliki idol.

Posilstvo ves čas opazoval njegov prijatelj

Takrat 23-letnega Huttona je spoznala v družbi prijateljic, in tudi on je imel ob sebi dva prijatelja, zato se ji sprva ni zdelo čudno, ko so jo povabili v hotelsko sobo.

A takoj, ko so prispeli tja, se Seri situacija ni zdela več tako nedolžna. Spominja se: "Usedel se je zraven mene in se mi približeval, se dotikal mojih nog. Takrat sem si mislila, da se to ne bo dobro končalo in da sem narobe presodila situacijo."

Spomni se, da jo je vprašal, ali je že kdaj imela spolne odnose, ona mu je odvrnila, da je to slaba ideja. Začel je poljubljati njen vrat, ona pa je bila otrpla od strahu, je opisala mediju. Slekel jo je in se ulegel nanjo, pri čemer ga je še naprej rotila, naj ne počne tega. "Bolelo je kot hudič. Res je bilo boleče, neverjetno boleče. Grozno, grozno, naravnost grozno," je razkrila. Na tej točki je šel igralec po lubrikant, njegov prijatelj, ki je že prej vstopil v sobo in ju gledal, pa naj bi jo prisilil v oralni seks. Ko se je Hutton vrnil, mu je prijatelj, katerega ime ni znano, rekel, da ji to ni všeč. Medtem naj bi Hutton zaključil s posiljevanjem.

Timothy je še danes najmlajši igralec, ki je prejel oskarja v katergoriji stranski igralec. Zlati kipec je osvojil leta 1981 z vlogo v filmu Navadni ljudje, ko je bil star 20 let. Na fotografiji s soigralko Mary Tyler Moore. Foto: IMDb

Lagala, ker ji ni hotel izplačati 1,5 milijona?

Johnstonova je posilstvo policiji prijavila lani, v luči gibanja #MeToo, a bo, kot kaže, ostalo le pri prijavi, saj so z vancouvrske policije sporočili, da trenutno ne preiskujejo nobenega takšnega primera.

Posilstvo, kot kaznivo dejanje, v Kanadi ne zastara, je pa Johnstonova medtem izvedela, da je bila v Kanadi leta 1983 zakonsko določena starost za privolitev v spolni odnos 14 let, kasneje pa so jo dvignili na 16.

Zastopniki zvezdnika so razkrili, da se je Johnstonova na policijo lani obrnila zato, ker ji iz zvezdnika ni uspelo iztržiti finančne odškodnine. Domnevno naj bi od njega zahtevala 1,5 milijona dolarjev (približno 1,3 milijona evrov).

Ko so izvedeli, da bo BuzzFeed objavil njeno zgodbo, naj bi se obrnili na FBI, odvetnik Huttona pa je za The Post zanikal vse njene obtožbe in dejal, da ni prišlo do nikakršnega druženja (z Johnstonovo), predvsem pa ne do spolnega napada. "Ženska iz članka je hotela že pred leti izsiliti milijone od naše stranke. Članek je bil objavljen le zato, ker ji tega ni uspelo.''

Igralec ostro zanika vse obtožbe in pravi, da bo tožil zaradi obrekovanja. Foto: Getty Images

Ob tem so še dejali, da si je "medij privoščil objavo članka z nepreverjenimi navedbami" ter da je 59-letni igralec pripravljen iti na sodišče zaradi obrekovanja. Medtem pa so iz BuzzFeeda sporočili, da je članek nastal po več intervjujih z domnevno žrtvijo, z njeno prijateljico in petimi različnimi ljudmi, ki so v času napada vedeli za to.

"Pri BuzzFeed News nedvoumno stojimo za svojim poročanjem," so še dodali.

