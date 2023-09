Eni najuspešnejših manekenk vseh časov dvakrat diagnosticirali raka dojk

Kanadska manekenka Linda Evangelista, ki velja za eno najuspešnejših manekenk vseh časov, je v intervjuju za The Wall Street Journal razkrila, da so ji v zadnjih petih letih dvakrat diagnosticirali raka dojk.

58-letnici so raka dojk prvič diagnosticirali na letni mamografiji decembra 2018, drugič pa julija lani.

Odločila se je za obojestransko mastektomijo

"Zaradi številnih zdravstvenih tveganj sem se brez oklevanja, ker sem želela vse pustiti za sabo in se s tem ne ukvarjati več, odločila za obojestransko mastektomijo. Mislila sem si, da me rak dojk že ne bo ubil ter da sem zdrava in pripravljena na nadaljnje življenje," je o prvi diagnozi povedala v intervjuju.

Vendar se je le nekaj let kasneje rak dojk vrnil. Julija lani je namreč začutila bulico na prsih, kljub nezaskrbljenosti svojega onkologa pa se je odločila za biopsijo, ki je potrdila, da ima manekenka raka v prsni mišici.

Kot je dejala, je svojemu kirurgu jasno povedala, da je bolj osredotočena na odstranitev raka kot na to, kako bi lahko postopek spremenil njen videz. "Naredi mi luknjo v prsi," je dejala svojemu kirurgu. "Nočem, da je videti lepo. Želim, da jo (bulo, op. p.) izkoplješ. Želim videti luknjo v svojih prsih. Ne bom umrla zaradi tega," je nadaljevala.

Po poročanju časopisa The Wall Street Journal je nato prestala kemoterapijo in obsevanje, ki je potrdilo, da je njeno zdravstveno stanje dobro. Kljub dobrim rezultatom jo še vedno skrbi, da se bo rak vrnil. "Vem, da sem z eno nogo v grobu," je poudarila manekenka.

Postopek zmanjšanja maščobe jo je "iznakazil do neprepoznavnosti"

To ni prvič, da je Linda Evangelista spregovorila o svojem zdravju. Leta 2015 se je namreč odločila za postopek zmanjšanja maščobe CoolSculpting, ki jo je, kot je povedala, "iznakazil do neprepoznavnosti" in pustil trajne posledice na njenem življenju. Omenjeni lepotni poseg je bil namreč razlog, da se je za dalj časa umaknila iz javnosti in manekenstva.

Linda Evangelista, ena najbolj vročih in iskanih manekenk v devetdesetih letih, je skupaj s Christy Turlington, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Heleno Christensen, Claudio Schiffer in Elle Macpherson del veličastne sedmerice najbolj kultnih modelov vseh časov. V svoji karieri se je namreč pojavila na več kot 700 naslovnicah revij.

Linda Evangelista v družbi modnega oblikovalca Karla Lagerfelda, manekenke Naomi Campbell in drugih modelov Foto: Guliverimage

