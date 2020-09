Drzen podvig: šestmesečni deček, ki deska na vodi

Spoznajte komaj šest mesecev starega Richa Humphreysa, ki ima čisto svoj profil na družbenem omrežju Instagram in ki se je pri komaj pol leta starosti že preizkusil v deskanju na vodi. Njegov podvig sta starša posnela in objavila na družbenem omrežju, naletel pa je na izredno velik odziv.

Saj ni res, pa je, si verjetno mislite mnogi, sploh tisti, ki imate svoje otroke in se zavedate, kako poteka otrokov razvoj v prvem letu življenja. Večina malčkov pri tej starosti še ni dovolj telesno močna niti za to, da bi se samostojno, brez opore, usedla, kaj šele, da bi se že sami postavljali na nogice. In tam tudi obdržali.

Zato je še toliko bolj presenetljiv vodni podvig, za katerega sta se odločila mama in oče malega Richa Humphreysa. Šest mesecev starega dečka sta namreč peljala na jezero Powell v zvezni državi Utah in ga postavila na posebej zanj prilagojeno desko, namenjeno deskanju na vodi, ki jo je naprej vlekel čoln. Vse skupaj sta tudi posnela in videoposnetek objavila na dečkovem profilu na Instagramu. Da, prav ste prebrali – deček ima pri komaj pol leta starosti že povsem svoj profil s 1.046 sledilci.

In če ste pričakovali, da se je nad Richevega očeta in mamo vsul plaz kritik, ste se motili. Večina tistih, ki si je na družbenem omrežju ogledala dečkov posnetek deskanja na vodi, je bila nad videnim navdušena in prav nič zgrožena. Mali vodni deskar se jim zdi prikupen in tudi njegova starša sta ponosno izpostavila, da je pri šestih mesecih in štirih dneh zagotovo najmlajši na svetu, ki mu je to uspelo, ter da mora biti svetovni rekorder, poroča portal TMZ.

