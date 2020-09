Če se poročite na Siciliji, vam podarijo tri tisoč evrov

Oblasti na Siciliji so se odločile, da vsakemu paru, ki se bo na tem otoku poročil, podarijo tri tisoč evrov. Ponudba, za katero so se oblasti odločile zaradi koronavirusne krize, velja do 31. julija prihodnje leto.

Sicilija je z baročnimi palačami in vilami, srednjeveškimi cerkvami ter lepo naravo zanimiva za poročna slavja, a pandemija bolezni covid-19 je ustavila vse dejavnosti v zvezi s porokami, ki so otoku na leto prinesle do 50 milijonov evrov, poroča STA.

Posledice krize zaradi pandemije močno občutijo tako podjetja za organizacijo porok kot tudi gostinci, fotografi in hoteli. Ob pomemben vir dohodka so zaradi odpovedi porok tudi cerkve, palače, muzeji in samostani, ki so priljubljena prizorišča za poročne zabave.

Foto: Getty Images

S "poročnim bonusom", za katerega so oblasti predvidele skupno 3,5 milijona evrov, želijo znova oživiti poročno industrijo na otoku.

Številna podjetja, ki se na Siciliji ukvarjajo s porokami, so vzniknila po zaslugi najbolj znane poroke na otoku, tiste iz filma Boter, v katerem se sin mafijskega botra poroči z lokalno lepotico, še piše STA.

