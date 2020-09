Ponudili sedemurni "let nikamor" in ga razprodali v desetih minutah

Avstralski letalski prevoznik Qantas je za potnike, ki pogrešajo letenje, ponudil nov, neprekinjen, sedemurni razgledni let okoli Avstralije, in vozovnice zanj razprodal v desetih minutah. "Najverjetneje gre za najhitreje razprodan let v zgodovini podjetja," so sporočili iz Qantasa.