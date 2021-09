Mnogi so se kar nekaj časa spraševali, kam je poniknila Anamaria Goltes, ki je v zadnjih letih na Instagramu precej dejavna. Predvsem so jo pogrešali v tednu, ko je njen izbranec Luka Dončić podpisal zgodovinsko pogodbo z Dallas Mavericks in gostil odmevno zabavo s Severino, partnerke Dončićevih kolegov pa so vse skupaj pridno dokumentirale na svojih družbenih omrežjih.

Uspešna manekenka se je zdaj končno oglasila in pojasnila, da si je privoščila daljši odmor od družbenih omrežij, da je lahko v miru uživala v poletnih dneh z družino in prijatelji ter si "napolnila baterije".

Sledilce je v prvi objavi po več tednih pozdravila z zapeljivima fotografijama in daljšim zapisom, v katerem je razkrila, da komaj čaka, da kmalu izda, kaj je pripravljala v zadnjem času.

"Kot veste, se je v moji odsotnosti zgodilo veliko zanimivih stvari. Delala sem pri številnih razburljivih projektih, za katere komaj čakam, da vam jih razkrijem. Prvi večji izide že čez nekaj tednov, drugi pa v začetku prihodnjega tedna."

"Iščem ekipo ustvarjalnih in strastnih posameznikov"

Je pa med delom pri omenjenih projektih spoznala, da sama ne zmore več vsega, zato se je odločila poiskati pomoč, je še iskreno dodala. Natančneje, dve. "Iščem ekipo ustvarjalnih, strastnih in delavnih posameznikov, ki bodo pomagali oživiti mojo vizijo in blagovno znamko. Odpiram dve delovni mesti – ustvarjalca vsebin in kreativnega direktorja."

Več informacij in zahteve za delovni mesti je delila v Instagram zgodbah, objavljenih na njenem profilu. Prepričate jo z življenjepisom in izkušnjami ter s poznavanjem orodij Adobe Creative Suite, Adobe Premiere, Microsoft Office, HTML in WordPress. Dodatna prednost je zanimanje za trende iz modnega sveta, kaj več o tem, za kakšna projekta gre, pa iz razpisa za delo ni bilo razbrati.

"Tako sem vznemirjena, da bom z vami spet delila svoje življenje," je še dopisala na koncu in sledilce pozvala, naj jo budno spremljajo, saj se obetajo "vznemirljive stvari".