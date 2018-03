Bivši mož ji diha za ovratnik: rad bi še več denarja

Čeprav sta ločena že dolgih 11 let, nekdanji soprog popzvezdnice Britney Spears Kevin Federline še vedno prejema preživnino. Pravzaprav mu trenutni znesek ni več dovolj, od svoje slavne in precej premožne žene zdaj zahteva še več.

Kevin Federline, nekdanji plesalec in bivši mož še vedno priljubljene pevke Britney Spears, je najel odvetnika in se podal v boj za še višjo preživnino. Znesek v višini 20 tisoč ameriških dolarjev (kar znaša dobrih 16 tisoč evrov), ki mu ga na transakcijski račun vsak mesec že vse od leta 2008 nakazuje nekdanja soproga, očitno ni več dovolj.

"Trenutno se s Kevinom pogaja za znesek. Njegov odvetnik namreč izpostavlja dejstvo, da je Britney v zadnjih letih spet doživela velik uspeh, zato bi od nje radi iztržili še več denarja. Upajmo, da se bo to nekako razrešilo," je za E! News povedal vir, ki je blizu zvezdnici.

Britney je namreč v zadnjih štirih letih redno nastopala v Las Vegasu, za en nastop pa je v žep pospravila 385 tisoč evrov (to je enako znesku 475 tisoč ameriških dolarjev), piše The Blast. Januarja je sicer nastope v mestu greha zaključila, a to njenega nekdanjega soproga očitno ne zanima. "Kevin skuša modificirati trenutno veljavno preživnino, ki jo dobiva zaradi obeh sinov, na podlagi dejstva, da sta fanta zdaj starejša in da se je v vseh teh letih močno spremenilo tako njegovo kot njeno finančno stanje," je še pojasnil anonimni vir.

Par, ki je bil poročen tri leta, od 2004 do 2007, ima skupaj dva otroka, 12-letnega Seana in leto dni mlajšega Jaydna. Skupne trenutke z njima zvezdnica ves čas obeležuje in redno objavlja tudi na družbenih omrežjih.