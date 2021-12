Barbie lepotica si želi nazaj svoj pravi obraz

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška pornozvezda Candice Kloss, ki se lahko pohvalil z nadpovprečnim inteligenčnim kvocientom, je pred leti porabila več tisoč dolarjev, da je spremenila svoj obraz in postavo. Zdaj opušča različne injekcije, saj si želi nazaj svoj pravi obraz.

21-letna Candice Kloss je zvezda spletnih strani za odrasle tudi zaradi svojega prenovljenega videza. A zdaj ima tega dovolj in si želi, da bi spet našla svoj pravi obraz. Polnila za obraz je začela opuščati septembra in se počuti že veliko bolje.

"Spoznala sem, da lahko tudi s svojo lepoto še naprej opravljam svoje delo," je povedala blondinka. "Leta sem iskala ponaredek, zdaj pa želim biti naravna lepotica."

Klossova, ki ni v sorodu z znano manekenko Karlie Koss, si je v ustnice, lica in čeljusti dala različna polnila, da bi bila videti mlajša.

"Veliko mladih žensk se odloči za polnila, da bi bile videti mlajše, vendar se ne zavedamo, kdaj gremo predaleč," je dejala spletna pornolepotica brazilskega in japonskega porekla. "Zavedam se, da sem zaradi polnil videti starejša."

Candice pred operacijami Foto: Profimedia Kljub temu, da želi Klossova nazaj svoj naravni videz, je priznala, da še vedno porabi okoli 45 minut na dan za ličenje.

"Odkar ne uporabljam več polnil, nisem veliko spreminjala ličil. Da ohranim 'podobo punčke', rada nosim karkoli v belem in rožnatem, kar je lepo in dekliško. Ne nosim stvari, kot so široke kavbojke ali prevelika oblačila. Takšna nelaskava oblačila je treba nositi samo doma."

Karkoli bo Candie že naredila s svojim obrazom, ji verjetno ne bo težko v življenju, saj se lahko pohvali, da je članica organizacije Mensa, kamor so vključeni posamezniki, ki se po IQ uvrščajo med dva odstotka najpametnejših ljudi. Članica Mense je od svojega sedemnajstega leta, njen inteligenčni kvocient pa znaša 136. Lepotica je študirala psihologijo, a jo je opustila. Zdaj na platformi OnlyFans zasluži precej več od plače katerekoli psihologinje.

Preberite še: