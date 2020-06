Avstralske igralke je iz dneva v dan manj #video

Priljubljena igralka in komičarka Rebel Wilson s svojimi sledilci redno deli svoj napredek pri izgubljanju kilogramov, in kot kaže, je na dobri poti.

Po tem, ko je sporočila, da si želi v letu 2020 izgubiti 75 kilogramov, Rebel Wilson na Instagramu redno objavlja svoj napredek, in nazadnje je sledilce navdušila s fotografijama v modri obleki, v kateri je ponovno presenetila z vitkejšo postavo.

Tako urejena se je odpravila na promocijo svojega prihajajočega šova LOL Australia.

Videti je, da je igralka za zdaj na pravi poti, a je priznala, da je težko.

"Rada bi shujšala na 75 kilogramov in na področju kariere enega svojih filmov spravila v produkcijo še pred koncem tega leta. Oba ta cilja zahtevata kar nekaj napora na dnevni ravni in spopadam se s konstantnimi preprekami, a trdo delam zanju," je zapisala v eni od nedavnih objav na Instagramu.

Rebel na zabavi po podelitvi Oskarjev letos, preden se je lotila resnega hujšanja. Foto: Getty Images

Redni treningi šestkrat na teden in odrekanje prenajedanju

Štiridesetletna igralka se je po dolgih letih prekomerne teže in posledično slabe samopodobe odločila, da enkrat za vselej opravi z odvečno težo in da začne bolje skrbeti zase, tako fizično kot psihično.

Leto 2020 je tako posvetila zdravju, se lotila stroge diete in redne telovadbe. Treningom se menda posveča kar šestkrat na teden, pri prehrani pa se uči jesti zdravo in uravnoteženo, predvsem pa se skuša odvaditi tolažilnega prenajedanja, kot je to počela prej. In kot kaže, je zaenkrat na dobri poti.

