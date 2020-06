To leto je igralka Rebel Wilson namenila sebi in svojemu zdravju. Odločila se je, da se loti diete in vadbe, rezultate svojega trdega dela pa je zdaj ponosno pokazala svetu.

Na svojem profilu na Instagramu je Rebel Wilson objavila fotografijo iz avstralskega Voguea, na kateri pozira v oprijeti črni mrežasti obleki in pokaže več gole kože kot kadarkoli prej. Štiridesetletna zvezdnica je namreč v zadnjih nekaj mesecih povsem spremenila svoje prehranjevalne navade in se lotila telesne vadbe, prvi sadovi njenega truda pa so že dobro vidni.

To so opazili tudi mnogi njeni sledilci. Da je videti naravnost čudovito, neverjetno, dih jemajoče, da "zažiga" in da je vroča kot le kaj, je bilo le nekaj navdušenih komentarjev, ki so pospremili igralkino najnovejšo objavo na družbenem omrežju.

Pred kratim je sicer Rebel povedala, da si želi shujšati na 75 kilogramov in da čeprav ji gre za zdaj odlično od rok, so dnevi, ko ji je nadvse težko. "Rada bi shujšala na 75 kilogramov in na področju kariere bi rada enega svojih filmov spravila v produkcijo še pred koncem tega leta. Oba ta cilja zahtevata kar nekaj napora na dnevni ravni in spopadam se s konstantnimi preprekami, a trdo delam zanju," je zapisala v eni od zadnjih objav na Instagramu.

Rebel se je v začetku tega leta odločila, da bo bolj pazila na svoje zdravje in da se enkrat za vselej znebi odvečnih kilogramov. Foto: Getty Images