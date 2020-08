Lori Loughlin in Mossimo Giannulli sta včeraj na sodišču slišala izrek kazni zaradi prevare, s katero sta hotela svoji hčerki vpisati na ugledno univerzo v Južni Kaliforniji.

Sodišče je Mossimu prisodilo pet mesecev zaporne kazni, denarno kazen 250 tisoč dolarjev (približno 213 tisoč evrov) ter 250 ur družbenokoristnega dela, Lori pa je dobila malce nižjo; dva meseca zaporne kazni, globo 150 tisoč dolarjev (približno 128 tisoč evrov) in 100 ur družbenokoristnega dela.

Zakonca sta priznala krivdo za goljufijo, čeprav Lori na začetku tega ni hotela storiti in je celo trdila, da je nedolžna, zdaj pa je dejala, da ji je žal za svoja dejanja, in dodala, da je sprejela grozno odločitev.

Sprva je trdila, da je nedolžna, zdaj pa je na sodišču priznala krivdo. Foto: Reuters

Podkupovala več ljudi in za vpis plačala kar pol milijona dolarjev

Lori, ki se je spomnimo iz serije Polna hiša, in Mossimo sta ob goljufiji z uglednimi univerzami, ki je močno odmevala lani, podkupila več ljudi, ne le Williama Singerja, glavnega organizatorja prevare.

Temu sta za to, da bi njuni hčerki postali študentki Univerze Južne Kalifornije kot nadarjeni veslačici, čeprav pred tem nikoli nista držali vesel v rokah, plačala kar pol milijona dolarjev. Poleg Singerja sta podkupovala še zaposlene na omenjeni univerzi.

Mossimo (levo) je dobil petmesečno zaporno kazen, Lori pa dvomesečno. Foto: Reuters

Policija zaradi goljufije aretirala več kot 30 bogatašev

Poleg Lori je bila v goljufijo vpletena tudi Felicity Huffman iz serije Razočarane gospodinje. Za prevaro, s katero je hotela svojo hčerko vpisati na ugledno univerzo, je dobila 14-dnevno zaporno kazen, čeprav je za rešetkami preživela en dan manj.

Sicer pa sta slavni igralki le eni izmed številnih, ki so bili vpleteni v goljufijo z uglednimi univerzami. Policija je med operacijo Varsity Blues, imenovano po filmu iz leta 1999, aretirala več kot 30 večinoma premožnih in privilegiranih ljudi.

Glavni organizator Singer je z denarjem bogatašev podkupoval univerzitetne trenerje in druge uradnike ter urejal ugodne izide vpisnih testov, s čimer naj bi si v nekaj letih nabral 25 milijonov dolarjev. Ko mu je policija prišla na sled, je privolil v sodelovanje in na skrivaj snemal svoje stranke pri sklepanju poslov, tako da so imeli policisti in tožilci dovolj dokaznega gradiva za veliko akcijo aretacij.

