Ali Justin Timberlake spet vara svojo ženo?

Foto: Guliverimage Govorice o tem, da je njuna zveza na kocki, so postale še glasnejše po tem, ko se je Justin Timberlake pojavil na košarkarski tekmi sam in brez poročnega prstana. Opravljiv profil na Instagramu je pred kratkim delil anonimni namig, da naj bi se pevec dobival z drugo žensko. Vir prav tako pravi, da je to zadnja stvar, ki jo je par ta trenutek potreboval: "Justin in Jessica sta res trdo delala, da bi rešila svoj zakon."

Zvezdniški par je že vse od začetka doživljal vzpone in padce. Zadnji večji škandal se je zgodil leta 2019, ko so Timberlaka ujeli, kako se drži za roko z igralko Alisho Wainwright. Pevec je svoje dejanje takrat opisal kot nepremišljeno, Jessica pa naj bi mu oprostila samo zato, ker je bila takrat noseča. "Vsak novi škandal jo vedno znova spravi na rob. Justin jo mora nenehno prepričevati, da ji je predan," je razkril vir. Jessica naj bi ga zdaj znova ujela pri varanju, vendar so to le nepreverjene govorice.

Par se je začel videvati leta 2007 in se marca 2011 razšel. Julija 2011 so ju paparaci ujeli na skupnih večerjah − ljubezen je ponovno zacvetela. Konec istega leta je Justin Jessico zaprosil za roko, naslednje leto pa so že zazvonili poročni zvonovi. Leta 2015 se jima je rodil sin Silas, januarja letos pa se mu je pridružil še bratec Phineas. Bosta Justin in Jessica le dočakala srečen konec?

