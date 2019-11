55-letna manekenka razkrila skrivnost vitke postave #video

55-letna avstralska manekenka in televizijska osebnost je že vrsto let veganka. Prisega na sezonsko sadje in zelenjavo z veliko vitamini in minerali, ki pripomorejo k boljšemu zdravju ter tudi k bolj svežemu videzu. Večino njenih obrokov je svežih, in ne toplotno obdelanih.

"Med glavnimi obroki si kot malico privoščim rastlinske beljakovine, sicer pa veliko časa preživim v naravi, kjer plavam ali hodim. Poleg tega pijem tudi ogromne količine filtrirane vode. Meditacija, samorefleksija, molitev so zame prav tako izrednega pomena – to mi vzame le 10 minut dnevno in je nuja v mojem življenju," je na Instagramu zapisala Elle Macpherson ob svoji fotografiji v bikiniju.

A že pred časom je v intervjuju za portal Peaceful dumpling povedala, da se pri fizični aktivnosti ne žene več tako kot nekoč in da v ospredju ni toliko vitko, natrenirano telo, kot zdravo telo in dobro počutje.

"Ko sem bila mlajša, sem se držala stroge telovadne rutine in sem imela visoko intenzivne treninge, zdaj pa poslušam svoje telo in mešam različne oblike vadbe. Ko se zjutraj zbudim, pomislim, kaj moje telo potrebuje – včasih je to plavanje v oceanu, sprehod po obali, joga s prijatelji, kolesarjenje, ura boksanja. To, da se lotevam različnih stvari, je zabavno in me motivira," je povedala.

Elle sta sicer poleg fizičnega zdravja zelo pomembna tudi duševno počutje in notranji mir. Zato je že pred časom skupaj z nutricionistko Simone Laubscher ustanovila linijo organskih veganskih prehranskih nadomestkov, za katere pravi, da ne pripomorejo le k boljšemu fizičnemu, temveč tudi psihičnemu počutju.