Supermanekenka svetuje mlajšim kolegicam: Spustite se na realna tla #video

55-letna Elle Macpherson, ki je bila v 80. in 90. letih preteklega stoletja ena najslavnejših manekenk na svetu, pravi, da so se časi močno spremenili. In da nedostopnost, ki je pri ljudeh delovala včasih, ne deluje več. Zato mlajšim kolegicam svetuje: "Spustite se iz piedestala na realna tla."

Elle Macpherson, ki se je pri 55. letih še vedno upravičeno drži vzdevek Telo (The Body), se je v intervjuju za The Daily Telegraph razgovorila o tem, kako so se manekenke vedle nekoč in kakšne naj bi bile danes. "Družbena omrežja so veliko spremenila. Nekoč je bilo tako, da večja zvezda, kot si bil, oziroma bolj kot si bil umaknjen in nedostopen za javnost, večji je bil tvoj uspeh. Danes pa je tako, da je tvoj uspeh večji, čim bolj si dostopen in čim bolj se lahko občinstvo poveže s tabo," je povedala.

Hkrati je dodala, da je tako za sodobne manekenke vsekakor bolje, da se spustijo iz piedestala na realna tla, da se odprejo javnosti, da jasno pokažejo, kdo so, v kaj verjamejo, kako razmišljajo. Ter da dandanes vtis nedostopne rok zvezde ne deluje več.

55-letna avstralska manekenka je sicer svojo slavo zelo dobro unovčila, saj se je podala v podjetniške vode. Njen poslovni imperij je ocenjen na vrtoglavih 86 milijonov evrov. Njen zadnji poslovni podvig so bili eliksirji iz rastlin, saj tudi sama prisega na prehrano, ki temelji na svežem sadju, sveži zelenjavi, oreščkih, stročnicah oziroma na nepredelani hrani. V preteklih intervjujih je tudi razkrila, da dnevno spije po tri litre sveže vode in da se veliko giba na svežem zraku: "Sem iz Avstralije, zato je to, da sem veliko zunaj, nekaj naravnega zame. Rada hodim v hribe, sprehajam pse, plavam, prav tako vsak večer izvajam jogo. Vse to je naredilo toliko koristnega ne le mojemu telesu, ampak tudi umu."

Da je pri 55. letih še vedno videti odlično in da se je vzdevek Telo še vedno upravičeno drži, dokazujejo tudi njene objave na družbenem omrežju Instagram. Nekaj si jih lahko ogledate na spodnjem videoposnetku.

Elle je sicer zagovornica naravnega staranja, čeprav priznava, da je tudi že preizkusila zgladiti nekaj gub z botoksom oziroma polnili, a se je izkazalo, da to ni zanjo. Prav tako pravi, da še nikoli ni šla pod nož, saj se plastičnih operacij nekoliko boji. Pred časom je za UK Telegraph povedala, da taki estetski posegi niso v njenem načrtu za prihodnost: "Nimam predsodkov do tistih, ki se odločijo za lepotne popravke, le ko gre zame, imam zadržke in predsodke. Zelo bi me skrbelo, ker se zavedam, da gre lahko hitro kaj narobe. Morda se ti sicer tako na prvo žogo zdi, da si po teh posegih videti mlajši, a v resnici se zavedaš, da nekako ni videti prav. Tako da sama skušam ostajati naravna."

Dodala je še, da verjame, da lahko k počasnejšemu staranju in bolj sijočemu videzu pripomoreta ne le ustrezna zdrava prehrana ter gibanje na svežem zraku, temveč tudi pozitivna miselnost, nasmejanost in dobra volja.

