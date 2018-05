Tako Elle Macpherson pri 54 ohranja seksi postavo #foto

Supermanekenke in podjetnice Elle Macpherson se še vedno upravičeno drži vzdevek Telo, saj pri 54 letih odlično skrbi za svojo postavo. Za to sta seveda potrebni redna telovadba in pravilna prehrana, ki jo je tudi javno razkrila.

Disciplina in doslednost sta tisti, zaradi katerih ima Elle še vedno zavidanja vredno telo. Foto: Getty Images

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Legendarna avstralska manekenka Elle Macpherson je za Harper's Bazaar povedala, da vedno poskrbi za to, da so njeni obroki sestavljeni iz prave količine beljakovin, za zadosten vnos pa skrbi tudi s pomočjo beljakovinskega praška. A samo to ni dovolj, razlaga.

"Verjamem v doslednost. Nisem oseba, ki bi pretiravala s hrano, prav tako se ne omejujem. Mislim, da je zelo pomembno, da za zdravo prehrano skrbimo vse leto. Ne samo zato, ker si videti dobro, tudi počutiš se dobro. To pa je zelo pomembno, sploh če imaš otroke in lastno podjetje," je pojasnila.

Preprosto je: sprejemam dobre odločitve in uživam v odločitvah, ki jih sprejemam. Resnično uživam v rastlinski prehrani, obožujem zelenjavo.

Poleti se odreče pšenici in sladkorju

Čez leto se ne omejuje preveč, a pred prihodom poletja se zaradi boljšega počutja v kopalkah odreče pšenici in pretirani uporabi sladkorja. "Poleti se na primer izogibam kruhu in maslu."

Poleg tega v poletnih mesecih toliko bolj skrbi za to, da je vsak dan na svežem zraku, da pije dovolj vode in dovolj spi. "Ker vse leto skrbim za dobro počutje, se mi poleti ni težko odreči kakšni hrani in poskrbeti za dodatno gibanje."

>> Poletni vodnik Elle Macpherson do zdravega potovanja

A post shared by Elle Macpherson (@ellemacphersonofficial) on Dec 3, 2017 at 2:21pm PST

Pijača je enako pomembna kot hrana

Zaveda se, da je ključ do uspeha tudi v pijači, saj marsikatera vsebuje ogromno sladkorja. Sama dan začne z vročo vodo, ki ji doda rezine limone, in matcha čajem. "Včasih si zjutraj privoščim še jabolčni kis z vodo, pred spanjem pa spet čaj."

A post shared by Elle Macpherson (@ellemacphersonofficial) on Dec 9, 2017 at 4:21am PST

Privošči si tri obroke in dva prigrizka

Vsak dan njen jedilnik sestavljajo trije glavni obroki (zajtrk, kosilo in večerja) ter dva prigrizka (dopoldanski in popoldanski). "Zjutraj rada pojem poširano jajce z avokadom ali pa ovsene kosmiče z oreščki in semeni ter malo kokosa in cimeta, kar prelijem z mandljevim mlekom."

Za kosilo si največkrat privošči zelenjavo, saj jo, kot rečeno, obožuje. "Zelo imam rada surovo zelenjavo ali pa rahlo blanširano. Večerja je podobna: solata ali pa humus s kruhom s semeni," razlaga in dodaja, da obožuje tudi kvinojino skledo z rdečo peso, kozjim sirom, sladkim krompirjem in rukolo.

Za prigrizek ali malico med obroki si najraje privošči beljakovinski napitek. "Okus vanilje ali čokolade zmešam z mandljevim mlekom, banano in avokadom."

A post shared by Elle Macpherson (@ellemacphersonofficial) on Feb 27, 2018 at 3:38am PST

Izogiba se hitri hrani in sladkarijam

Pri ohranjanju tako dobre postave ji pomaga tudi izogibanje določeni hrani, a pravi, da se s tem ne trpinči, saj je sploh ne pogreša. "Seveda si tudi jaz privoščim priboljške - temno čokolado ali ekspreso, na primer, a ob tem nimam slabe vesti. Nič več pa ne uživam v hitri prehrani, niti v sladkarijah ne."

Sladkorja se je hitro odvadila, sploh predelanega belega. "Okus mi sploh ni več všeč. Človek lahko hitro postane odvisen, a to odvisnost lahko premagate v nekaj dneh," pravi.

Telovadbo ima, kot kaže, v genih, saj si ne predstavlja dneva brez gibanja. "Obožujem zunanje športe, kot so smučanje, tek, kolesarjenje, plavanje ali zgolj sprehod s psom."

A post shared by Elle Macpherson (@ellemacphersonofficial) on Dec 19, 2017 at 4:20pm PST

Za podobno življenje ali vsaj miselnost si prizadevajo tudi tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija, ki se v drugi sezoni borijo proti odvečnim kilogramom. V nocojšnji oddaji se bodo preizkusili v vodnih športih, pri čemer jim bosta pomagala kajakaša Peter Kauzer in Benjamin Savšek, ki se bosta s tekmovalci preizkusila v izzivu. Po napornem dnevu bo zmagovalna ekipa nagrajena z masažo, poraženci pa bodo čistili okna v hiši. Preverite ob 21.05 na Planet TV.