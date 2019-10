Igralka razkrila skrivnost vitke postave #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že res, da imajo zvezdnice večinoma na voljo osebne trenerje, zasebne fitnese in svoje lastne kuharje, ki pripomorejo k temu, da so v odlični telesni pripravljenosti. A 50-letna Jennifer Aniston razkriva, da za vitko postavo ne skrbi s kakšno strogo dieto. Temveč s posebnim urnikom prehranjevanja, ki se mu reče periodično postenje.

Seveda dandanes poznamo že vrsto takšnih in drugačnih diet, na katere prisegajo tudi mnoge zvezdnice. A Jennifer Aniston pravi, da ni ena od njih. Kajti na njenem krožniku se znajde vse, kar ji gre v slast, ne odpoveduje se določenim živilom v želji po vitki postavi, temveč težo uravnava z drugo metodo – tako imenovanim periodičnim postenjem (v angleščini Intermittent Fasting).

Periodično postenje: del dneva ješ, kar želiš, drugi del dneva se postiš

Pri periodičnem postenju namreč ne gre za izločanje določenih živil ali skupin živil (kot so na primer ogljikovi hidrati), temveč gre za to, da se lahko prehranjujete le določen del dneva, medtem ko preostali čas telo počiva, saj se vi postite. V tem času lahko spijete le nesladkan čaj, kavo, vodo in pa morda tudi kakšen sadni oziroma zelenjavni smothie, ki pa naj ne bo presladek.

Ko nastopi tisti del dneva, ko lahko jeste – tako imenovano ''okno'' prehranjevanja – pa lahko načeloma jeste, kar želite, a osredotočajte se na zdravo, uravnoteženo prehrano. Obstajajo različno dolga okna, obdobja prehranjevanja, pri čemer naj vsak posameznik izbere tistega, ki mu ustreza.

Najbolj priljubljeno je 16:8, kar pomeni, da telo 16 ur počiva oziroma se posti (sem se šteje tudi spanec), v okviru osmih ur pa dobiva hrano. Drugo prav tako pogosto okno je 14:10 (14 ur počitka, 10 ur prehranjevanja) ter 12:12 (12 ur postenja, 12 ur prehranjevanja).

Jennifer Aniston dan začne s telovadbo in zelenim sokom

50-letna zvezdnica je v pogovoru za Radio Times razkrila, da se sama drži periodičnega postenja 16:8, kar torej pomeni, da se 16 ur posti, medtem ko se prehranjuje preostalih osem ur dneva. Ker zjutraj rada dolgo spi, vstaja namreč šele okrog devete ure, z normalnimi obroki začenja kasneje v dnevu, post, ki traja že čez noč, pa potegne čez zajtrk.

"Ker se držim periodičnega postenja, zjutraj ne jem zajtrka. Veliko razliko v počutju opažam, odkar sem po 16 ur brez goste hrane," je pojasnila in dodala: "Danes sem na primer zjutraj, ko sem se zbudila, popila le sok zelene. Potem sem si skuhala kavo, a tako zgodaj mi še ne gre, da bi jo pila."

Zato je najprej nahranila pse, meditirala, potelovadila ter si šele potem privoščila skodelico kave. Prava hrana pa pride na vrsto kasneje, nekje v času kosila, ko se začne njeno osemurno ''okno'' prehranjevanja.