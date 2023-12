20-letna vremenarka, ki je številne gledalce prikovala pred male zaslone #video

Posnetki mlade vremenarke Nore Šahinpašić so v zadnjem času preplavili družbena omrežja, čeprav napovedovalka že več kot leto dni napoveduje vreme na bosansko-hercegovski televiziji. "Zaradi nje sem si kupil večjo televizijo," je zapisal eden od gledalcev, drugi pa je dodal, da vsak večer zaradi nje vestno spremlja vremensko napoved.

Številni so zaradi nje začeli spremljati vremensko napoved

Zaradi mlade in atraktivne vremenarke je tudi bosansko-hercegovska televizija OBN pridobila kar nekaj novih gledalcev, njeni videi, ki so hitro napolnili družbena omrežja, predvsem TikTok, pa so presegli več milijonov ogledov, pod njimi pa so se zvrstili komentarji številnih gledalcev, ki so navdušeni nad mlado vremenarko.

"Sedaj razumem, zakaj oče vedno zamuja k večerji," je na TikToku v šali zapisal eden od uporabnikov, drugi komentatorji pa niso mogli skriti navdušenja nad njenim zunanjim videzom in vodenjem vremenske napovedi. "Moram začeti gledati dnevnik," je zapisal eden od gledalcev, nekaterim komentatorjem pa ni ušla niti njena podobnost z brazilsko manekenko Adriano Limo.

Je hči znanega televizijskega voditelja in novinarja

Dvajsetletna Nora je sicer hči novinarja in televizijskega voditelja Mime Šahinpašića, ki prav tako dela na televiziji OBN, tudi njena mama Dajana pa je v Bosni in Hercegovini znan televizijski obraz, saj je med drugim vodila loto in oddajo Turizem plus ter jutranji program na televiziji FTV in BHT1, poroča Jutarnji.

