Pri osemnajstih je preživela hudo prometno nesrečo

Voditeljica Lucija Gubenšek, ki se tokrat preizkuša v vlogi stilistke, je s svojo ekipo vrhunskih strokovnjakov za ličenje, pričesko in modno fotografijo, tokrat v divo z rdeče preproge preobrazila 37-letno Mojco Pepelnik iz Maribora.

Kaj je za Mojco ena najpomembnejših stvari v življenju, bi lahko strnili v eno samo preprosto besedo – vijoličasta.

Vijoličasta kot barva Nogometnega kluba Maribor, brez katerega si Mojca življenja ne more predstavljati, in vijoličasta kot krvodajalska akcija ''Vijol’čna kri za vse ljudi'', katere pobudnica in organizatorka je.

''Vedno se je dotaknejo najrazličnejše zgodbe, in če le lahko, poskuša tudi pomagati,'' je o Mojci povedal njen dolgoletni fant Tadej. Najboljša prijateljica Polona pa jo opisuje kot zelo toplo, prijazno in iskreno osebo. ''Mojca v bistvu živi za te krvodajalske akcije. Vse leto razmišlja le o tem, kaj bo lahko v tem enem dnevu naredila.''

''Preživela sem že hujše''

Mojca je tudi na svoji lastni koži občutila, kaj pomeni potrebovati kri, ko je bila stara 18 let je bila s prijatelji udeležena v hudi prometni nesreči. Poleg šivane ustnice in nekaj brazgotin ji je v glavi, blizu levega očesa, ostal tudi majhen košček stekla. Vedno, ko ji je v življenju hudo, se dotakne tega stekla in se opomni, da je preživela že hujše stvari in da bo preživela tudi to.

Mojca, po izobrazbi ekonomistka, po srcu pa navijačica in dobrodelnica, je v oddaji Projekt Diva dobila neverjetno priložnost, da se je iz oblačil barve svojega najljubšega kluba preobrazila v pravo ''divo s stadiona''.

V oddaji pa je poleg preobrazbe doživela še kup lepih presenečenj, spoznala je svojo najljubšo pevko in vzornico Nino Pušlar, Mojčin fant pa je s svojim dejanjem poskrbel, da so se marsikomu orosile oči.

