Prej in potem: iz viole v divo #foto #video

Projekt Diva

Mojca, navijačica, ki nikoli ne nosi ličil, petke obuje ''mogoče'' dvakrat na leto in katere omara je napolnjena s športnimi oblačili, je bila za strokovnjake oddaje Projekt Diva pravi mali izziv, s katerim so se spopadli z veliko vnemo in veseljem.

Oddaja, katere cilj je preobrazba vsakdanje ženske v divo, ki se skriva v vsaki izmed nas, je včeraj, 18. marca, doživela premiero na Planet TV. V prvem delu Projekta Diva so Lucija Gubenšek in njena tričlanska ekipa preobrazili 37-letno Mojco Pepelnik iz Maribora.

Lucija Gubenšek se je odlično znašla kot stilistka – izbrala je pisana oblačila, za dodatke pa je na Mojčino veselje navdih jemala kar pri uradni barvi NK Maribor, vijoličasti. Čeprav petk ne nosi rada, ker so previsoke in se ji zdi, da bi morala prej skleniti nezgodno zavarovanje, sta skupaj z Lucijo našli takšne, ki ji ustrezajo.

Foto: Planet TV

Za pričesko je imela oblikovalka Aska Kajtazovič prav posebno vizijo – želela je ustvariti nekaj kar bo vizualno ''podaljšalo'' Mojčino podobo ter njenim lasem spet vrnilo voljo do življenja. To je dosegla s posvetlitvijo celotne pričeske in prameni, ki dajo lasem dimenzijo, kot piko na i pa je dodala še lasne podaljške in jih nakodrala v slogu, ki spominja na glamur starega Hollywooda.

Foto: Planet TV

Za ličenje je poskrbel Empera, ki je ustvaril sofisticiran videz, ki je po njegovem mnenju primeren tako za oskarje kot viktorje. Na očeh je uporabil nežne rjave odtenke v kombinaciji s svetlikajočimi bisernimi toni ter dodal umetne trepalnice, Mojčin obraz je mojstrsko osvetlil in osenčil ter poudaril njene obrvi, ustnice pa je namazal z lesketajočo se živo rdečo šminko.

Foto: Planet TV

Mojca je na koncu preobrazbe zablestela v dolgi temno modri obleki, ki je na prefinjen način poudarila njene ženske čare.

Foto: Planet TV

Projekt Diva je na sporedu vsako nedeljo ob 18.15 na Planet TV.