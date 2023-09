Mama in podjetnica, ki spreminja življenja mladih staršev

Nosečnost in materinstvo sta neznani obdobji v življenju ženske, ki se prvič sooča s tem. Ob tem se pojavljajo najrazličnejša vprašanja, morda celo strahovi, na kar iščejo odgovore na spletu ali družbenih omrežjih. Slednja po mnenju ustanoviteljice portala Nosečka lahko naredijo več škode kot koristi. "Zato je moje poslanstvo prav to - pridobiti najbolj strokovne in točne informacije na temo nosečnosti in materinstva." Podjetnica Danaja Oblak je na pot strokovnega ozaveščanja nosečnic in mladih staršev odšla pred več kot desetimi leti. V tem času je spletna stran nosecka.net postala najbolj bogat izobraževalni medij za mlade mamice.

Foto: Matevž Kostanjšek

Danaja Oblak je mamica dveh otrok in podjetnica. Zase pravi, da je strastna bralka, vsak prosti trenutek pa izkoristi za učenje in nova poznanstva. Obožuje delo na sebi, kar ji pomaga rasti tako osebno kot profesionalno. V svoji karieri je zgradila več uspešnih poslov, ki so ji prinesli neprecenljive izkušnje, a njeno srce je najbolj osvojila Nosečka, ki je danes vodilni izobraževalni medij za mlade starše in največja skupnost mamic v Sloveniji. Tu se združujejo informacije, podpora in ljubezen, ki jih vsaka mamica potrebuje na svoji poti. Njena neizmerna radovednost jo žene k nenehnemu pridobivanju novih znanj. Ko je sama stopila na pot materinstva, se je odločila, da bo svoje znanje in izkušnje delila v skupini Nosečka na Facebooku. "Neverjetno, kako hitro je skupnost rasla. Oglaševalci so prepoznali potencial in nas podprli, kar je omogočilo, da je prvo leto delovanja že prineslo pozitivne rezultate. To je bil jasen znak, da v Sloveniji primanjkuje strokovnih vsebin za bodoče in mlade starše," je prepričana. Zaradi tega uspeha je lahko svojo energijo in strast usmerila v nadaljnji razvoj Nosečke. Ne samo, da so postali spletno mesto Nosecka.net, ampak so izdali tudi tiskani priročnik za bodoče mamice, ki je na voljo v nakladi 20 tisoč izvodov in ga je mogoče brezplačno dobiti pri ginekologih in pediatrih.

Osebna izkušnja jo je opolnomočila pri nadaljevanju poslanstva

Ustanoviteljica pravi, da ni bilo vedno lahko in da je bila pot samostojne podjetnice polna vzponov in padcev. "Po svojem splavu, preden sem zanosila z obema svojima otročkoma, sem morala zbrati veliko moči in energije, da sem nadaljevala svoje poslanstvo. Kmalu sem ugotovila, da me je izkušnja še bolj opolnomočila pri izobraževanju nosečnic in mladih mamic," pove in opiše izzive na poslovni poti: "Če bi kaj opisala kot najtežje, je to zagotavljanje pritoka finančnih sredstev, ki podpirajo celotno organizacijo in produkcijo. Sama najbolj uživam v ustvarjanju smiselnih in koristnih vsebin ter sodelujem in se povezujem z zdravniki ter drugimi strokovnjaki, da sem vedno v koraku s časom."

Foto: Matevž Kostanjšek Portal Nosečka je vodila tudi v času obeh nosečnosti. "Na prvi porodniški sem bolj ali manj urejala vsebine ter skrbela za celotno skupnost. Tako sem se lahko svoji hčerki v celoti posvetila. Na drugi porodniški čez dve leti pa sem morala biti zelo prisotna tudi pri poslu, a sem imela sinčka vedno poleg sebe. Nekako sva našla ritem, kdaj sva samo midva in kdaj se zraven posvečam poslu." Prepričana je o izjemni moči žensk, ko enkrat postanejo mame. Zase pravi, da je veliko bolj učinkovita in stvari hitreje konča.

"Stvari delamo trikrat hitreje in manj površno. To sem opazila tako pri sebi kot pri drugih mamicah."

Potrebe staršev se v desetih letih niso bistveno spremenile

Nosečka je namenjena nosečnicam in mamicam predšolskih otrok. V zadnjem času pripravljajo tudi vsebine, namenjene mamicam šolskih otrok in njihovi vzgoji, ter vsebine o partnerskih odnosih. Ustanoviteljica pove, da spletno stran spremlja že več kot 350 tisoč nosečnic in mamic na leto in da se ta številka z vsakim letom viša.

"Potrebe staršev so v 90 odstotkih popolnoma enake kot pred desetimi leti. Spreminjajo se samo zdravstvene tehnologije spremljanja nosečnosti, pregledov in ponudba porodnišnic," opiše svoja opažanja v več kot desetih letih delovanja portala. Danes, ko je mogoče na spletu dobiti vse informacije, je mamice najbolj strah, kje bodo dobile takšne, ki so verodostojne in zanesljive. Pove, da družbena omrežja, kjer mamice delijo svoja mnenja, lahko naredijo več škode kot koristi. "Zato je moje poslanstvo prav to - pridobiti najbolj strokovne in točne informacije na temo nosečnosti in materinstva."

Mamice najbolj zanimata razvoj dojenčka po tednih in razvoj dojenčka v prvem letu

"Redno in največ se berejo vsebine, ki so namenjene poteku in spremljanju nosečnosti ter razvoju dojenčka v prvem letu. To so neke vrste železne vsebine, ki jih vsako leto dopolnjujemo z novimi podatki in posodabljamo. Zakaj so te teme tako priljubljene? Ker je to prva stvar, ki zanima nosečnico: tedni nosečnosti, vsebine o porodu, dojenje, kako se dojenček razvija," našteje najbolj priljubljene vsebine nosečnic in mladih mamic.

Portal podaja verodostojne informacije, saj pri ustvarjanju vsebin sodelujejo strokovnjaki s področij ginekologije, porodništva in pediatri z različnimi specializacijami. "Sodelujem pa tudi z babicami in različnimi drugimi strokovnjaki, kot so fizioterapevti, nutricionisti, psihoterapevti, trenerji fitnesa ter strokovnjaki s področij, ki bi lahko nosečnici in mamici podali verodostojno znanje. Strokovnjaki za Nosečko prispevajo strokovne članke, prav tako pripravijo vsebine za priročnik in videovsebine, ki so dostopne na našem kanalu na YouTubu. Sodelujejo pa tudi v mojem najnovejšem projektu, na spletni platformi Šola za starše, kjer predava več kot 17 zdravnikov."

Foto: Matevž Kostanjšek

V čem se spletna Šola za starše razlikuje od šole v zdravstvenih domovih

"Ne gre za običajno šolo, ampak za spletno izobraževalno videoplatformo, ki mamam in očetom ponuja strokovne videonasvete, ki jih lahko spremljajo od doma." Sogovornica je šolo za starše razvijala več kot eno leto na podlagi desetletnih izkušenj in v tem času pridobljenih strokovnih informacij. Pove, da je bila ideja za šolo v njenih mislih že vrsto let, a ker razvoj same ideje zahteva veliko časa in finančno investicijo, so jo izvedli letos spomladi. "Motiv pa je bil jasen - postaviti najbolj strokovno, verodostojno, sodobno in tudi cenovno najugodnejšo celostno šolo za starše, ki bo dostopna vsem slovenskim bodočim staršem, prek telefona, računalnika, tablice, kadarkoli in kjerkoli."

"Pri kreiranju šole za starše sem imela glavno vodilo: vse vsebine morajo biti strokovne in verodostojne, prihajati morajo od zdravnikov in drugih strokovnjakov, ki delujejo v slovenskih porodnišnicah. V naši šoli za starše ni vsebin, ki ne bi bile uporabne za porod v Sloveniji. Z našim programom se lahko nosečnica najbolje pripravi na porod v Sloveniji."

Ustanoviteljica pravi, da je šola za starše v zdravstvenih domovih sicer odlična izbira za mlade starše, in jo vsekakor priporoča. Informacije so strokovne in verodostojne. Meni pa, da so šole zaradi finančnega ali kadrovskega primanjkljaja omejene le na določene vsebine in ne pokrivajo vsega, kar bi nosečnica ali mladi par moral izvedeti. "Druga težava pa je to, da na uradnih šolah par dobi vse informacije naenkrat v dveh ali treh dneh. Tudi dojenje, uvajanje goste hrane in izraščanje prvih zobkov nosečnice pred porodom še ne zanimajo. Pri naši šoli so vsebine dostopne vse leto in si jih par lahko pogleda, ko jih zares potrebuje. Poleg programa, ki je ustvarjen po učnem načrtu uradnih šol za starše, pa sem dodala še velik del strokovnih vsebin, ki jih ni nikjer drugje na spletu."

Trenutno je Šolo za starše opravilo že več kot 480 staršev. Na platformi ponujajo tudi krajše tečaje, namenjene specifični tematiki, na primer Uvajanje v vrtec, Uspavanje dojenčka in brezplačni tečaj Prva pomoč za dojenčka.

Foto: Matevž Kostanjšek

"Več ko veš, manj te je strah"

Idejna vodja Nosečke in Šole za starše iz lastnih izkušenj in na podlagi rednih pogovorov s strokovnjaki (ginekologi, babicami in porodničarji) meni, da več ko imajo bodoči starši znanja, manj jih je strah poroda in starševstva. "Bolj suvereni bodo vstopili v svet starševstva, po porodu bodo znali ukrepati v primeru poporodne depresije, manj bo težav z dojenjem, znali bodo ukrepati pri bolezenskih stanjih otroka … Bolj ko bodo mamice ozaveščene, bolj bodo samozavestne, bolj bodo slišale svojo materinsko intuicijo in ji sledile. Znanje je moč. Samo izbrati je treba pravo, verodostojno."

Kaj bodo v prihodnje še ponudili staršem?

"V prihodnosti vidim Šolo za starše kot največji izobraževalni medij za starše, kjer bodo za ugodno ceno ali celo brezplačno dobili strokovne videovsebine. V tem trenutku snemamo nove uporabne vsebine, ki bodo na voljo že kmalu, zajemajo vse od vzgoje pa do obdobja najstništva. Nosečka pa ostaja vsebinsko najbolj bogat izobraževalni medij za mlade mamice in največja skupnost mamic." Zadnja leta je tudi vse več moških bralcev, kar jo izjemno veseli in dodatno spodbuja za naprej. Ustanoviteljica še naprej ohranja svoje poslanstvo: "Opolnomočiti ženske na poti v materinstvo, jim ponuditi močno skupnost in nežno oporo v starševstvu ter ostati koristna družba pri vzgoji otrok."