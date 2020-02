Zaradi pritožb turistov utišali cerkvene zvonove

Cerkveni zvonovi so povzročili razdor med domačini in obiskovalci v bavarskem turističnem središču Garmisch-Partenkirchen. Tamkajšnji župnik Josef Konitzer se je namreč uklonil pritiskom turističnih delavcev in sredi januarja sprejel ukrep, da bodo zvonovi v dveh župnijskih cerkvah zvonili le še med 6. in 22. uro, ponoči pa ne.

Kot je povedal za nemško tiskovno agencijo DPA, je po elektronski pošti prejel pritožbo lastnika turistične nastanitve v Garmischu. Ta mu je sporočil, da njegovi gosti nočno zvonjenje cerkvenih zvonov opisujejo kot "okrutno" in da župnija s tem škoduje njegovemu poslu.

Podobnih pritožb turistov, ki so obiskali Garmisch-Partenkirchen in tam prespali, je na spletu še precej. "To pišem iz sobe 111, ura je osem in cerkveni zvonovi spet zvonijo," je v oceni na TripAdvisorju zapisal gost enega od tamkajšnjih hotelov, "Wi-Fi sicer deluje odlično, hotel je urejen in ima dobro lokacijo ... toda zaradi neprestanega zvonjenja ne moreš spati!"

Župnikova odločitev, da ponoči utiša zvonove, pa je razjezila mnoge domačine. "Odkar ne zvonijo, se ponoči prebujam," je za DPA zatrdil eden od prebivalcev Garmischa, "ni mi všeč, da se je župnija uklonila zahtevam."

Tudi župnik je zatrdil, da ga ukrep, ki ga je sprejel, žalosti, obenem pa dodal, da je v preteklosti pritožbe zaradi zvonjenja dobival tudi od domačinov. Zato zdaj predlaga, da bi dokončno odločitev sprejeli prebivalci, in sicer na referendumu.

